Zarug a chemat medicul la ”Asia Express”. Concurentul a acuzat stări de rău: ”Mi-a dat o pastilă de inimă”

Dan Mihai Zarug, concurentul din cadrul emisiunii ”Asia Express”, a acuzat stări de rău și a fost nevoit să cheme de urgență medicul pentru a-l consulta. A mărturisit că s-a confruntat cu amețeli, i-a scăzut tensiunea și a simțit că nu poate respira.

Zarug a avut parte de momente de panică în cadrul competiției ”Asia Express”. A chemat imediat medicul, după ce a simțit că are amețeli, i-a scăzut tensiunea, urechile îi țiuiau și a simțit că nu poate respira. I-a fost administrată o pastilă pentru inimă, a fost consultat de medic, iar ulterior s-a liniștit. Concurentului i s-ar fi făcut rău din cauza căldurii.

”Începuseră să-mi țiuie urechile, să amețesc, să simt că nu pot respira. (…) Fapt pentru care am început să țip că vreau un doctor și am pus mâna pe telefonul de urgență și am sunat. Deci am o urgență, vreau doctor! A venit și doctorul care mi-a luat din nou tensiune, unde scăzuse de la 18 la 15. (…) Mi-a dat o pastilă de inimă, mi-a mai băgat nu știu ce săruri, m-a pus pe scaun în mașină la răcoare”, a declarat Zarug la ”Asia Express”.

Zarug are 39 de ani și a reuşit de-a lungul timpului să îşi construiască o carieră de succes. Fie că vorbim despre mediul online sau TV, designerul a reuşit să se evidenţieze datorită calităţilor sale speciale.

A studiat Dreptul

Deşi pasiunea sa l-a făcut să se îndrepte către lumea modei, Zarug a studiat Dreptul. În vremea studenţiei, bărbatul era atras de scenă şi voia să studieze tainele teatrului. Sfătuit de părinţi, a luat decizia să meargă pe un drum mai sigur, iar după ce a absolvit liceul în Botoșani, a aplicat la Facultatea de Drept.

Zarug a studiat Știința dreptului la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și are un master în Administrarea Afacerilor, pe care spune că l-a făcut la École Supérieure de Gestion Paris.

”Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau”, a mai povestit Zarug la show-ul culinar de la Antena 1.

Sursă foto: Captură video Youtube