Cine este, de fapt, Mihai Dan Zarug de la Asia Express. Părinții lui sunt cunoscuți

Mihai Dan Zarug face echipă cu Lorelei Bratu la ”Asia Express: Drumul Împăraților” sezon 4. Bărbatul a reuşit să atragă atenţia telespectatorilor datorită stilului său nonconformist, dar şi pentru că are simţul umorului extrem de dezvoltat. Fanii emisiunii şi-au dorit să afle mai multe lucruri despre simpaticul designer vestimentar.

Mihai Dan Zarug este de meserie designer vestimentar, dar în acelaşi timp este pasionat și de bucătărie. Concurentul este mult mai cunoscut în mediul online, însă a avut câteva apariţii şi pe micile ecrane. Mai exact, acesta a participat la show-ul ”Chefi de la cuțite”.

„Sunt designer, fac haine. Sunt o ființă paradoxală, care în proporții de 50% și-ar dori să se ascundă acum sub scaunul ăsta, iar cealaltă jumătate înclină spre exprimare. (…) Tata e pe jumătate armean, deci și eu am origini armenești.”, declara atunci Zarug când se afla în fața Ginei Pistol.

Zarug are 39 de ani și a reuşit de-a lungul timpului să îşi construiască o carieră de succes. Fie că vorbim despre mediul online sau TV, designerul a reuşit să se evidenţieze datorită calităţilor sale speciale.

A studiat Dreptul

Deşi pasiunea sa l-a făcut să se îndrepte către lumea modei, Zarug a studiat Dreptul. În vremea studenţiei, bărbatul era atras de scenă şi voia să studieze tainele teatrului.

Sfătuit de părinţi, a luat decizia să meargă pe un drum mai sigur, iar după ce a absolvit liceul în Botoșani, a aplicat la Facultatea de Drept.

Zarug a studiat Știința dreptului la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și are un master în Administrarea Afacerilor, pe care spune că l-a făcut la Ecole Superieure de Gestion Paris.

”Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau”, a mai povestit Zarug la show-ul culinar de la Antena 1.

Sursă foto: Instagram