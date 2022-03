Zarug, dezvăluiri despre viaţa amoroasă. Vedeta a vorbit despre drama prin care a trecut

Zarug a intrat în atenţia publicului după ce a participat la Asia Express. Acesta a reuşit să îi cucerească pe fanii emisiunii prin stilul său nonconformist, dar şi prin faptul că este extrem de sincer. În cadrul unui interviu recent, acesta a vorbit despre viaţa sa amoroasă.

Invitat în emisiunea ”În oglindă”, Zarug şi-a deschis sufletul şi a povestit detalii despre un episod mai puţin plăcut din viaţa sa.

Acesta mărturiseşte faptul că prima sa dragoste a fost una neîmpărtăşită, iar din acest motiv a suferit foarte mult. Vedeta spune că, deși era într-o relație de prietenie excepțională cu cel pe care-l iubea, niciodată nu a avut curajul de a-și recunoaște sentimentele. Cu toate acestea, obsesia faţă de acel băiat l-a făcut să îşi transforme singur viaţa într-un calvar.

”Nu era vorba de dragoste neapărat. Era vorba de un băiat dintr-un oraș de provincie, cu zero experiență în privința afectelor, căruia îi dăduse un alt băiat mai multă atenție decât altul, dar nu din punct de vedere sexual și bineînțeles că acel băiat provincial s-a îndrăgostit prostește și după care și-a făcut viața un calvar.

Mi-am făcut singur viața un calvar, îndrăgostindu-mă de cine care nu avea cum să-mi răspundă sentimentelor pentru că nu era în aceeași schimă. Demersul de a-mi schimba cu totul viața i-o datorez și acestui băiat, a făcut-o și ca să scap. Eram destul de fraier. Cum e orice tânăr, foarte tânăr, cu zero experiență, când se îndrăgostește prima oară. Era simpatică toată dinamica aia. Nu era reciproc sentimentul ca sexualitate vorbind, dar sufletește era o apropiere foarte simpatică. Am petrecut foarte mult timp împreună. Cred că eu am greșit, cumva sau amândoi. Eu nu am avut curajul în ceea ce-mi doresc, iar pe el îl flata atenția. Nu i-am spus niciodată că-l plac, dar știau toți prietenii”, a spus Zarug în emisiunea ”În oglindă”.

Cum a reuşit Zarug să treacă peste

Pentru că şi-a dat seama că nu mai poate continua, Zarug a decis să plece la Paris, acolo unde a studiat câţiva ani. Ajuns acolo, acesta a început să vorbească cu altcineva pentru a-l uita pe cel de care era îndrăgostit.

Prin intermediul unor colegi, designerul și-a cunoscut al doilea iubit. Însă, relația a fost una toxică, motiv pentru care la un an distanță relaţia lor s-a terminat.

”Începuse simpatico a durat un an, dar eu nu o pot considera relație. Eu pe băiatul ăla care făcea crize de isterie l-am folosit ca să-l uit pe celălalt. El era chinez, ne-am cunoscut prin colegii de școală”, a mai adăugat vedeta.

Sursă foto: Instagram