Zarug, fostul concurent de la Asia Express, declarații despre viața sentimentală! „Era cu bătut la trei noaptea în ușă, cu pumni și picioare, cu scandal”

Zarug, fostul concurent de la Asia Express, a vorbit despre viața sentimentală și despre fostele relații. Aceasta a mărturisit că de-a lungul timpului a fost implicat în relații toxice și a avut un strop de ghinion atunci când a venit vorba despre partenerii de viață.

Invitat în cadrul unui podcast, Zarug a dat câteva detalii din viața sa sentimentală. Acesta a mărturisit că atunci când vine vorba despre relații nu a avut mereu noroc, povestind despre o relație destul de toxică pe care a avut cu un bărbat, pe vremea când locuia în Paris. Se pare că relația de un an a celor doi a fost plină cu multe suișuri și coborâșuri.

Zargu a povestit că atunci când a locuit în Paris a avut vreme de un an o relație cu un bărbat destul de toxic. Relația celor doi a fost presărată cu scandaluri, despărțiri și împăcări.

„Am avut un singur iubit în Paris. Iubit cu care am fost un an. Era nebun rău, Vărsător la fel ca mine, chinez. Numai cu un nebun din ăsta puteam să mă combin. Ca să fiu foarte sincer, m-am simțit ușurat pentru că nu am fost îndrăgostit de el. L-am folosit ca să-l uit pe altul, rămas în România. M-am simțit prost când ne-am întâlnit după niște ani și a simțit el nevoia să-mi mărturisească că eram noi prea tineri și fără experiență și de asta nu a mers relația.”, a declarat Zarug, în cadrul podcast-ului „Stai să zic eu”, cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu

Zarug a mai mărturisit că relația cu iubitul chinez a fost una toxică și asta din cauza comportamentului exagerat al bărbatului. Se pare că după fiecare despărțire acesta se întorcea la ușa lui Zarug în fața căreia făcea scandal, indiferent de oră.

„Era cu bătut la trei noaptea în ușă, cu pumni și picioare, cu scandal. Ăsta era nebunul satului. Noi ne certam și eu îi spunea pa și el venea la 3 noaptea să îmi bată mie în ușă și să mă fac de râs la vecini. Lui i se părea romantic, iar mie mi se păreau toxice gesturile astea”, a mai povestit Zarug.

Sursa foto: Instagram