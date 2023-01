Zi de doliu pe scena muzicală! Un celebru artist internațional s-a stins din viață. Boala l-a răpus 

Este zi de doliu pe scena muzicală internațională. Un celebru artist s-a stins din viață. Acesta a fost răpus de boală. Decesul a venit la vârsta de 55 de ani, iar anunțul tragic a fost făcut chiar de către fratele artistului. Fanii sunt în doliu.

Van Conner, co-fondatorul și basistul trupei grunge Screaming Trees, s-a stins din viață. Acesta a decedat la vârsta de 55 de ani, după lupta cu o boală. Se pare că pneumonia a fost cea care l-a răpus pe artist. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către fratele său. Fani sunt în doliu, iar rețelele sociale au fost umplute de mesaje de condoleanță.

„Basistul și compozitorul de cântece din Screaming Trees, Van Conner a murit aseară la 55 de ani. Pneumonia a fost cea care l-a răpus în cele din urmă. A fost unul dintre cei mai apropiați prieteni pe care i-am avut vreodată și l-am iubit enorm. Îmi va fi dor de el pentru totdeauna”, a transmis Gary Lee Conner.

(CITEȘTE ȘI: DOLIU ÎN INDUSTRIA CINEMATOGRAFICĂ! A MURIT ACTRIȚA CU CARE S-A IUBIT FIDEL CASTRO)

Van Conner, carieră vastă

Van și Gary Conner au pus bazele truperi The Screaming Trees în anul 1984. Celor doi li s-a alăturat Mark Lanegan și bateristul Mark Pickerel. Aceștia au înregistrat primul EP, Other Worlds, în orașul lor natal Ellensburg, Washington, în 1985.

Câțiva ani mai târziu, trupa atinge succesul și începe să fie apreciată de publicul larg. În anul 1992, Screaming Trees intră în topurile Billboard și sunt iubiți de fani. Acum cei care le-au ascultat muzical sunt în doliu și și-au exprimat regretul.

„RIP Van. Uimitor basist în cea mai mare trupă pe care am auzit-o vreodată. Îmi pare rău pentru pierderea ta, Gary”, „Într-adevăr o veste tristă astăzi. Îmi pare rău pentru pierderea ta și a noastră a tuturor”, „Muzica pe care ai creat-o ca Screaming Trees și după aceea a adus atât de multă bucurie atâtor oameni. Gândurile mele vor fi cu tine și familia ta”, „Îmi pare rău pentru pierderea ta, să se odihnească în pace. Întotdeauna am iubit The Screaming Trees, o veste foarte tristă și extrem de sfâșietoare”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de fani după ce Gary Lee Conner a făcut anunțul.

(VEZI ȘI: DOLIU ÎN LUMEA FILMULUI ROMÂNESC! ACTORUL TEODOR CORBAN, CUNOSCUT PENTRU ROLUL DIN „AFERIM”, A MURIT)