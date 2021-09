Zi de doliu pentru Armata Română! Generalul-locotenent Ion Dobran a murit. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării Naționale.

Ion Dobran avea 102 ani și era ultimul pilot de vânătoare român supravietuițor al celui de-al Doilea Război Mondial. S-a născut la 5 februarie 1919, a fost absolvent al Liceului Militar din Târgu-Mureș și al Școlii de Ofițeri de Aviație din București. Din august 1943 și până în mai 1945, cu excepția unor zile de permisie, s-a aflat permanent pe front.

A participat la 340 misiuni de război, 74 lupte aeriene, 11 victorii aeriene şi un avion distrus la sol. A fost doborât de trei ori, scăpând cu viaţă fără răni grave.

”Veteran aviator, erou al celui de-Al Doilea Război Mondial, general–locotenent Ion Dobran (rtr.) a devenit un simbol, model de onoare şi demnitate militară, sursă de admiraţie şi respect pentru tinerele generaţii. Dăruit cu pasiunea pentru zbor, şi-a modelat întreaga viaţă după principii ferme şi idealuri înalte”, transmite MApN.

Absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri de Aviaţie, promoţia 1941, a luptat împotriva sovieticilor pe frontul de est, împotriva americanilor în timpul bombardamentelor din 1944 şi împotriva germanilor după 23 august 1944, îndeplinind misiuni inclusiv în ultima zi a războiului, 9 mai 1945.

”Îmi ziceam eu atunci că nu or să vină americanii să ne bombardeze, că aveau treabă acolo, în Normandia, dar nu a fost aşa… Eram în zona Galaţiului când am rămas fără copilot. M-am îndreptat spre Constanţa, am luat înălţime faţă de ei şi m-am hotărât să atac, deşi americanii erau în formaţie de trei. Ce am făcut eu era sinucidere curată, dar nu aveam de ales. L-am nimerit pe cel din dreapta”, rememora Ion Dobran în jurnalul său.

Pe 5 februarie 2019, domnului general i s-au conferit, de către reprezentantul Administrației Prezidențiale, cele două decrete semnate de președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis: Decretul de înaintare în gradul de general locotenent și Decretul de conferire a Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler cu însemn pentru militari.