Zi de fotbal în Liga 1: 12 variante de profit lansate la FC Argeș – FC Voluntari, FC Botoșani – CS Mioveni și FCSB – Farul »»

Cea de-a 28-a rundă a Ligii 1, programează astăzi trei partide.

FC Argeș – FC Voluntari, va avea loc de la ora 13:00. Miza celor trei puncte puse în joc în Trivale este uriașă atât FC Argeș cât și pentru FC Voluntari, ambele formații fiind implicate în lupta pentru accederea în play-off.

Cu 41 de puncte, echipa lui Andrei Prepeliță este pe locul 7, fiind la startul acestei runde la doar o lungime de formația lui Gică Hagi și la cinci de ilfoveni.

De partea cealaltă, FC Voluntari vine în Trivale de pe locul 4 cu 46 de puncte, ilfovenii fiind devansați în clasament de Universitatea care a urcat pe podium cu 48 de puncte după victoria din Bănie cu Chindia (1-0). Cu o victorie în acest meci formația lui Liviu Ciobotariu și-ar asigura matematic prezența în play-off.

Pariuri FC Argeș – FC Voluntari:

PSF X – cota 1.55

Peste 1.5 goluri – cota 1.65

Peste 7.5 cornere – cota 1.52

Peste 5.5 cartonașe – cota 2.05

Echipe probabile FC Argeș – FC Voluntari:

FC Argeș: Greab – Tofan, Turda, Dobrosavlevici, Muşat – Meza Colli, Raynov – Işfan, Şerban, Tănase – Said

Antrenor: Andrei Prepeliță

FC Voluntari: Popa – Ciobotariu, Tamaş, Armaş, Briceag – Ricardinho, Droppa –Raţă, Budescu, Gheorghe – Nemec

Antrenor: Liviu Ciobotariu

Moldovenii pot sărbători calificarea în play-off!

De la ora 15:30, FC Botoșani se va duela cu CS Mioveni. Miza celor trei puncte puse este uriașă. Aflată pe locul 5, cu 45 de puncte, FC Botoșani ar putea obține matematic calificarea în play-off încă din această rundă cu condiția să câștige meciul cu echipa lui Alexnadru Pelici, iar FC Argeș, prima sub linia „top 6”, cu 41 de puncte, să piardă acasă cu FC Voluntari. În acest caz, gruparea pregătită de Marius Croitoru s-ar distanța la șapte puncte de locul 7, urmând astfel a sărbători pe „Muncipal” împreună cu suporterii calificarea pentru al treilea sezon consecutiv în play-off.

De partea cealaltă, CS Mioveni se află pe locul 12 cu 28 de puncte și vine în Moldova cu un moral de fier după remiza bifată runda trecută pe teren propriu cu FCSB, scor 1-1. De notat ar fi forma bună pe care o traversează nou-promovata, care are doar un eșec în ultimele opt meciuri din campionat, seria cuprinzând 5 remize și 2 victorii.

Pariuri FC Botoșani – CS Mioveni:

Peste 1.5 goluri – cota 1.53

FC Botoșani câștigă oricare repriză – cota 1.70

FC Botoșani, peste 4.5 cornere – cota 1.65

Peste 5.5 cartonașe – cota 2.15

Echipe probabile FC Botoșani – CS Mioveni:

FC Botoșani: Pap – Braun, Șeroni, Dawa, Țigănașu – Florescu, Dican, Papa – Mailat, Roman II, Jaja.

Antrenor: Marius Croitoru

CS Mioveni: Popescu – Blănaru, Iacob, Balaur – Rădescu, Dumitriu, Vereș, Șerbănică – Dat, Rusu, Buziuc

Antrenor: Alexandru Pelici

„Roș-albaștrii” sunt la 11 puncte de lider »»

FCSB – Farul, va avea loc de la ora 21:00 pe „Național Arena”, duelul urmând a închide runda 28 din Liga 1. Victoria pe care CFR Cluj a obținut-o la Sf. Gheorghe cu Sepsi OSK, scor 2-0, a făcut ca ecartul între lider și FCSB să fie în acest moment de 11 puncte. Distanța creată obligă echipa lui Gigi Becali la victorie pe „Național Arena” dumincă seară cu echipa nașului Gică Hagi, orice alt rezultat punând capăt (poate) definitiv și ultimelor speranțe și așa reduse ale bucureștenilor la titlu și în acest an, FCSB fiind pe locul 2 cu 59 de puncte.

Un succes al „roș-albaștrilor” ar pune însă în pericol și locul de play-off al Farului (42 puncte), formația lui Hagi având la startul rundei un avans de doar o lungime în fața celor de la FC Argeș, prima sub linia „top 6”. Practic, nașul Hagi are în acest meci nevoie mai mult de cele trei puncte decât finul Gigi, care și așa are șanse mici, mici, chiar foarte mici la titlu!

Or la ora jocului de pe „Național Arena”, Farul ar putea fi în situația de a fi în afara „top 6”, FC Argeș, jucând tot duminică, dar mult mai devreme cu FC Voluntari, un eventual succes urmând a-i duce pe „vulturi” peste „rechini” cu doar două etape înainte de finalul „regularului”.

Pariuri FCSB – Farul

Ambele însciru – cota 1.93

Farul câștigă oricare repriză – cota 2.15

Farul, peste 3.5 cornere – cota 1.62

Farul, peste 2.5 cartonașe – cota 1.75

Echipe probabile FCSB – Farul:

FCSB: Vlad – Crețu, Vinicius, Cristea, Radunovic – Olaru, Endjouma, Tănase – Cordea, Stoica, Oct. Popescu

Antrenor: Toni Petrea

Farul: Aioani – Dussaut, Larie, Ghiță, de Nooijer – Ciobanu, Nedelcu, Grameni – Iancu, Jefte, Omoh

Antrenor: Gică Hagi