Zi de fotbal în play-off-ul din Liga 1: 8 variante de profit lansate la Farul – FC Voluntari și FC Argeș – CFR Cluj »»

Cea de-a 8-a rundă a play-off-ului Ligii 1 programează astăzi două partide.

De la ora 17:30 va avea loc Farul – FC Voluntari. Ilfovenii au câștigat două din cele trei „directe”, cu 1-0, ambele victorii fiind pe teren propriu, ultima în turul „top 6”, dobrogenii impunându-se acasă cu 3-0.

Cele două formații sunt vecine de clasament, echipa lui Gică Hagi fiind pe locul 5 cu 28 de puncte, oaspeții fiind cu două puncte deasupra, pe locul 4. Chiar dacă nu trece prin cea mai bună perioadă, venind după o serie de trei înfrângeri consecutive fără gol marcat, Farul pleacă cu prima șansă în acest meci, având în vedere că ifovenii sunt în joc pentru Cupa României. La mijlocul săptămânii viitoaare, trupa lui Ciobotariu, care la rândul ei a colecționat patru eșecuri consecutive în play-off, se va duela în returul semifinalei competiției KO a României cu FC Argeș în Trivale, având de apărat un avantaj de 2-0.

Atât dobrogenii cât și ilfovenii au și șansa de a ajunge în Conference League chiar și de pe locul 4, în cazul în care Universitatea, aflată pe locul 3, își va menține poziția până la finalul play-off-ului și va termina pe locul 3.

Pariuri Farul – FC Voluntari:

Farul câștigă oricare repriză- cota 1.55

Gol marcat în ambele reprize – cota 2.07

Farul, peste 4.5 cornere- cota 1.62

Sub 5.5 cartonașe – cota 1.45

De la ora 20:30 va avea loc FC Argeș – CFR Cluj. Ardelenii s-au impus la zero în cele trei dispute din acest sezon, 1-0 în ambele confruntări din „regular” și 2-1 în turul din „top 6”.

Duelul din Trivale are miză doar pentru campioana en-titre. Cu 51 de puncte, echipa lui Dan Petrescu are la startul acestei runde două puncte avans față de FCSB și șase de Universitatea Craiova. Practic, cu o victorie în acest joc, Deac & co vor scăpa de olteni în lupta pentru titlu, urmând a mai avea de dus lupta până la sfârșit pentru medaliile de campioni cu „roș-albaștrii”, pe care îi vor întâlni în meci direct în ultima etapă a play-off-ului.

De partea cealaltă, e limpede că „top 6” s-a dovedidt a fi o provocare mult prea mare pentru băieții lui Andrei Prepeliță, aceștia nereușind să se ridice la nivelul celorlalte combatante din „top 6”, fiind șanse mari ca victoria cu Voluntari din runda a 5-a să rămână singura pentru „violeți” în această parte secundă a campionatului. Cu 27 de puncte, FC Argeș abordează confruntarea cu campioana de pe ultimul loc în „top 6”, șansele ca Latovlevici & co să-și depășească condiția în acest duel și să obțină punct sau puncte fiind reduse.