Zi marcantă pentru Florin Piersic Jr.! Mesajul emoționant pe care l-a transmis explică totul: ”Un umil fragment din moștenirea lăsată”

În timp ce tatăl său se află pe patul de spital, Florin Piersic Jr. a transmis un mesaj emoționant. Este o zi marcantă pentru fiul celebrului actor. Acesta a ținut să precizeze ce însemnătate are data de 9 mai pentru el, dar a împărtășit și câteva gânduri triste.

Florin Piersic este în continuare în stare gravă. Joi, 9 mai, titanul cinematografiei românești a suferit a treia operație la Spitalul Foișor. Medicii au intervenit pentru a-i extrage proteza de la genunchi și a o înlocui cu una nouă. Ulterior, el a fost dus la secția de terapie intensivă, semn că are nevoie de supraveghere medicală constantă. Între timp, fiul său, Florin Piersic Jr., a transmis un mesaj surprinzător în mediul online.

Florin Piersic Jr. a decis să păstreze discreția cu privire la starea de sănătate a tatălui său. Mai mult decât atât, actorul a postat pe rețelele de socializare și un filmuleț în care se arăta deranjat de faptul că jurnaliștii l-au contactat în încercarea de a afla informații despre Florin Piersic.

Totuși, fiul maestrului a ținut să abordeze un alt subiect. Florin Piersic Jr. a publicat un mesaj emoționant în memoria mamei sale, Tatiana Iekel. În data de 9 mai 2024 se împlinesc 7 ani de când celebra actriță a plecat la ceruri.

„Nu e o poză simpatică, nu e o poză de postat. E doar un instantaneu dintr-o piesă de teatru, surprins acum vreo 40 de ani. Dar are dramatism, are tristețe, are gând. Și e doar un umil fragment din moștenirea lăsată de o actriță care, întâmplător, mi-a fost mamă.

O actriță de la care am învățat atâtea lucruri. O actriță a cărei unică fericire, în ultimii ei ani de viață, era să mă vadă pe scenă. Ironic, deja există câteva spectacole pe care nu a mai apucat să le vadă. Șapte ani fără această actriță/mamă sunt un timp îndeajuns de lung încât rănile să se poată transforma în cicatrici.

Cel mai mult îmi lipsesc lacrimile ei de fericire, la sfârșitul unui spectacol jucat de mine (Confirmarea. Faptul că emoția ei genuină, combinată cu bucuria de a-și vedea fiul într-o seară de teatru reușită, mă motivau să merg înainte). De asta, atunci când sunt pe o scenă, ea e cu mine. Mereu.”, a fost mesajul lui Florin Piersic Jr.