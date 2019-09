Zi neagră în showbiz-ul din România! Vedeta a pierdut sarcina: “Vă rog să-mi respectaţi intimitatea”

Larisa Drăgulescu a trecut prin clipe grele. Deși, după divorțul de Marian Drăgulescu părea că și-a găsit în sfărșit liniștea, blondina a anunțat că s-a despărțit de cel cu care era logodită, dar și că din nefericire a pierdut cea de-a treia sarcină.

Chiar dacă viața a pus-o din nou la încercare, Larisa Drăgulescu a găsit puterea de a împărtăși cu prietenii virtuali momentele dificile prin care trece. Femeia și-a rugat apropiații să îi respecte decizia de a nu comenta mai mult pe tema acestui subiect.

„Astăzi 13 Septembrie 2019 și cu luna plină pe cer, am pierdut sarcina și totodată și relația de dragoste cu Ovidiu Mihai! Consider că după un rău care simți că ți-a săgetat sufletul, va urma cu siguranță ceva bun. Vă rog să nu îmi puneți întrebări mai departe și să îmi respectați intimitatea.Tocmai de aceea am ales să vă anunț personal ca de fiecare dată nedorind să las false impresii. Mulțumesc”, a scris Larisa Drăgulescu, pe Facebook.

Mesajele de încurajare din partea apropiaților nu au încetat să apară.

“Multă putere și sănătate! O să treci peste ești o femeie puternică! 🤗 “/ “Ești mai puternică de atât! Te-am cunoscut în momente de cumpănă! Treci și peste asta cu capul sus! Viața are părțile ei frumoase și unele mai puțin frumoase! Ce e pentru tine, este pus deoparte! Succes!”/ “Îmi pare rău. Dumnezeu să te ocroteasca și să ai parte de liniște și tot ce îți doresti alaturi de copii si cei dragi”, sunt câteva dintre mesaje.

O ceruse de nevastă!

Șocul este cu atât mai mare cu cât iubitul ei, o ceruse de nevastă, la începutul anului, când cei doi erau în vacanță într-o stațiune din Austria. Ea a fost în culmea fericirii și a acceptat pe loc.

Copleşită de emoţii, Larisa a vrut să împărtăşească atunci fericitul moment cu toată lumea şi a postat imagini cu inelul de diamant pe care l-a primit de la iubitul ei.

“Sunt foarte fericita. Nici nu ma asteptam la asa ceva. Cred ca de asta data sunt pe calea cea buna in privinta unei relatii sentimentale. Barbatul cu care sunt acum e tandru, atent la fiecare detaliu. Nu va pot spune, deocamdata despre cine este vorba, dar, va pot confirma ca are legatura cu lumea fotbalului, insa nu e fotbalist si nici antrenor si nu traieste in Romania”, spunea Larisa Drăgulescu cu ceva timp în urmă.