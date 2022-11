Zi tristă de naștere pentru o fetiță de 3 ani. Niciun invitat nu a venit la petrecerea organizată. Video

Breanna Strong este o tânără mămică, în vârstă de 27 de ani, din Salt Lake City și a devenit virală în mediul online expunând povestea tristă prin care a trecut atât ea, cât și fiica sa.

Femeia i-a organizat fiicei sale, Avery, ziua de naștere, cu ocazia împlinirii vârstei de 3 ani. A avut parte de surpriza vieții ei, din păcate, și a fost extem de dezamăgită deoarece niciun invitat nu și-a făcut simțită prezența. Avery a mâncat pizza de una singură, iar durerea mamei sale a fost una extrem de mare.

Breanna Strong a fost extrem desupărată, deoarece fiica ei nici măcar nu a putut să se bucure de petrecere și de tort. Internauții au empatizat cu femeia și au înțeles dezamăgirea prin care a trecut atât ea, cât și Avery.

Nu a venit nimeni la ziua ei. Micuța de doar 3 ani și-a mâncat pizza de una singură

Breanna Strong i-a organizat fiicei sale cea mai frumoasă petrecere pentru ziua sa de naștere. Totul a fost amenajat la un loc de joacă pentru copii. Femeia invitase 27 de copii la petrecere, dintre care 13 au confirmat invitația.

După ce a plătit câteva sute de euro pentru această aniversare, inima femeii s-a frânt, când a văzut că nimeni nu și-a ținut promisiunea.

Durerea a fost și mai mare când și-a văzut fiica atât de tristă. Micuța Avery nici măcar nu a tăiat tortul aniversar, alegând să mănânce pizza, singură.

,,Am făcut chiar eu invitații și le-am trimis prietenilor, am creat un eveniment pe Facebook. Am invitat 13 familii cu 27 de copii. Cu o zi înainte de petrecere, șapte familii îmi spuseseră că vin. Mă așteptam să apară 13 copii”, a declarat tânăra mamă, potrivit informațiilor oferite de dailymail.co.uk.

Invitații și-au schimbat răspunsul chiar în dimineața petrecerii

Mama lui Avery a povestit că o parte dintre invitați au anunțată-o chiar în dimineața petrecerii că nu vor putea ajunge, fără a-și motiva, măcar, răspunsul.

În speranța că restul invitaților vor ajunge, Breanna Strong și-a luat fiica de mână și au mers împreună la locul de joacă. Deși dezamăgirea a fost extrem de mare, mii de internauți i-au transmis celei mici doar gânduri bune și cele mai frumoase urări de ,,La mulți ani!”

,,Am fost devastată să mă uit la fiica mea și să o văd de una singură în timp ce mânca pizza. Nici măcar nu am mai tăiat tortul. Mi s-a frânt inima”, a adăugat Breanna Strong, potrivit informațiilor oferite de sursa citată mai sus.

CITEȘTE ȘI – 5 IDEI DE CADOURI PENTRU PRIETENI, LA ANIVERSAREA ZILEI DE NAȘTERE