Zici că e Moș Crăciun! Irinel Columbeanu și-a lăsat barbă și părul lung

Irinel Columbeanu i-a surprins pe oamenii pe care i-a întâlnit într-un centru comercial din Capitală prin felul cum arată. Omul de afaceri de 61 de ani are un nou look, dar care-l face parcă lipsit de viață, posomorât.

Poate traversează o perioadă mai nefastă, mina posomorâtă, barbă încărunțită, părul lung… Fotoreporterii Click! l-au surprins miercuri la un supermarket din Piaţa Victoriei, unde omul de afaceri obişnuieşte să-şi mai facă cumpărăturile. Nu a luat mare lucru. Într-o pungă a pus o pâine şi câteva produse alimentare.

Era îmbrăcat cu o geacă de culoare muştar şi jeanşi clasici, pe care i-a asortat cu o pereche de mocasini din piele întoarsă. Irinel Columbeanu a părut vizibil slăbit, iar barba albă şi ochelarii de vedere l-au transformat într-un alt om decât cel pe care-l știam.

Relație cu o tânără cu 40 de ani mai tânără

Îi despart 40 de ani, însă Irinel Columbeanu și iubita sa, Oana Cojocaru, par să se înțeleagă foarte bine. Totuși, celebrul om de afaceri dorește ca relația să fie așezată pe o bază cât mai solidă, așa că îi fixează Oanei unele reguli pe care aceasta este obligată să le respecte.

Poate că Irinel Columbeanu nu mai dorește să repete greșelile trecutului și astfel s-a hotărât să fie mult mai atent atunci când este vorba despre viața sa sentimentală. Îi plac femeile tinere – Monica Gabor, spre exemplu, era cu 30 de ani mai mică decât el -, însă trebuie să fie foarte atent pentru a nu le pierde. Așa că omul de afaceri a schimbat foaia, cum se spune.

Oana nu are voie să dea declarații legate de el sau de relația dintre ei decât dacă Irinel Columbeanu își dă acordul. Totodată, trebuie să apară cât mai rar în public singură, motiv pentru care prezentările de modă la care participa s-au rărit.

Dornică să facă parte dintr-o lume în care nu ar fi putut să intre fără Irinel Columbeanu, Oana Cojocaru a acceptat toate aceste reguli. Și, cel puțin deocamdată, le respectă.

Cum s-au cunoscut Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru

Controversata relație dintre Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru devine din ce în cea mai serioasă. Consumator de femei frumoase și șampanii rafinate Armand de Brignac, milionarul s-a săturat să facă ”naveta” până în cartierul Militari, acolo unde Oana stătea cu chirie. Așa că i-a propus iubitei sale să se mute în vila lui, din Izvorani, iar Oana a acceptat fără probleme. Mai ales că Irinel i-a făcut toate poftele în ultima vreme. Unde mai pui că afaceristul o ajută pe Oana Cojocaru și în cariera de model.

Irinel Columbeanu a mărturisit că a cunoscut-o pe Oana la un festival de modă, unde el era un simplu spectator, iar ea defila pe podium. Acesta a reținut chiar și hainele cu care era îmbrăcat manechinul.

„Eram la un Festival al Modei Europene, iar în acea seară, de 27 de aprilie, eu participam în calitate de spectator și am remarcat-o pe Oana, care defila pe scenă.

Eu am reținut că avea o fustă albă, lungă, și privirea mea s-a oprit la fustă, după care am trecut mai sus, i-am reținut chipul și în acea seară am mai rămas puțin.

După care, fiind în acea seară și aniversarea președintelui Fashion TV s-a servit și un tort, am stat mai mult, încercând să aflu mai multe amănunte… Am invitat-o inițial și pe fiica mea să meargă, dar a zis că nu vine, era cât pe ce să nu mă duc nici eu.

A doua zi am făcut o postare pe Facebook-ul eu, intitulată «Moda și criptomonedele». Era un subiect controversat, iar la câteva zile am primit mai multe like-uri, printre care și de la o persoană pe nume Oana. Eu de obicei nu mă uit, dar așa s-a întâmplat atunci. Când am intrat pe profilul ei, am recunoscut că este chiar persoană pe care o căutăm. Deși nu îmi stă în obicei, dar am considerat că este politicos să îi cer prietenia și după vreo două ore am văzut că a acceptat-o, i-am dat un mesaj pe messenger prin care i-am mulțumit, iar apoi am continuat discuția”, a povestit Irinel Columbeanu la o emisiune TV.