Zidane: „Meritam să mergem mai departe!”

Zinedine Zidane, antrenorul formației Real Madrid, a declarat la finalul partifei încheiate cu scandal cu Juventus, și pierdută de elevii săi pe „Bernabeu” cu 3-1, că această calificare în semfinale a formației sale este una pe deplin meritată.

„Sunt fericit pentru calificare. Cred că, după aspectul celor 180 de minute, merităm să mergem mai departe. Am avut multe șanse în acest meci, dar mingea nu a vrut să intre. A fost dificil să nu înscriem până în final, dar acesta este fotbalul. Din cauza asta am suferit, dar până la urmă am reușit să ne salvăm. Eu nu am văzut bine faza, dar mi s-a spus că a fost penalty clar la acea fază”, a declarat Zinedine Zidane, la finalul partidei.

De remarcat este că odată cu aceatstî calificare, tehnicianul francez instalat pe banca „galacticilor” în 2016 a realizat un record care nu este la îndemâna oricărui antrenor în Champions League, și anume, nu a fost niciodată eliminat până acum din competiție, pe care a cucerit-o de două ori.

Real Madrid s-a calificat dramatic în careul de ași al ediției din acest an a Champions League. După ce în manșa tur a sferturilor de finală s-au impus cu 3-0 la Torino, „galacticii” au avut nevoie de ajutorul arbitrului Michael Oliver pentru a se califica în penultimul act al competiției.

La scorul de 3-0 pentru italieni pe „Bernabeu” rezultat stabilit prin golurile marcate de Mandzukic (min.2, 37) și Matuidi (min.61) care anula avantajul Realului din turși care ar fi dus partida în prelungiri și eventual la penalty-uri, arbitrul englez a acordat extrem de ușor în al treilea minut de prelungire o lovitură de la 11 metri pentru spanioli, aceasta fiind transofmeată de Ronaldo. Partida s-a încheiat cu 3-1 pentru Juve dar echipa care a mers mai departe este Real Madrid, care s-a calificat cu scorul general de 4-3.

Real Madrid, Liverpool, AS Roma și Bayern Munchen sunt echipele calificate în careul de ași. Tragerea la sorți ale semifinalelor Champions League va avea loc vineri la prânz.