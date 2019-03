A murit Zina Dumitrescu astăzi, la ora 15:10. Doliu uriaș în România

Doliu uriaș în România, Zina Dumitrescu s-a stins din viață la 82 de ani. În ultima vreme, cea cunoscută drept “mama modei din România” slăbise foarte mult, în jur de zece kilograme și era de nerecunoscut. La sfârșitul lunii ianuarie, mama Zina acceptase să ofere un interviu, iar alături s-a aflat Ion Cassian, proprietarul azilului în care ea a trăit de mulți ani.

Invitată la emisiunea „Refresh by Oana Turcu” – la Antena Stars – , Zina Dumitrescu a vorbit deschis despre evenimentele care i-au marcat viaţa. Întrebată ce ar face dacă ar putea da timpul înapoi, pentru a o lua de la capăt, Zina Dumitrescu a mărturisit că ”aş face tot ce am făcut, pentru că nu regret nimic din ce am făcut. Nimic!”

Zina Dumitrescu, prima apariție TV după ce starea de sănătate s-a înrăutățit

“În ultima perioadă, a slăbit destul de mult, în jur de 10 kilograme. La ora actuală, dânsa mănâncă cam jumătate sau sunt zile în care mănâncă şi mai puţin decât o jumătate din meniul nostru, zilnic! Pofta de mâncare a dânsei, precum şi dorinţa ei de a mânca nu mai este la fel de mare cum era acum două-trei luni. În continuare, noi suntem alături de dânsa şi vrem să facem să fie bine, dar nu vrea. E o perioadă mai grea pentru dânsa şi refuză”, a declarat Ion Cassian, proprietarul azilului care i-a devenit casă Zinei Dumitrescu.

În cadrul interviului, fosta creatoare de modă a mărturisit că nu are poftă de mâncare și că adoră cartofii prăjiți. Vezi AICI cum arăta Zina Dumitrescu în tinerețe.

“Cel mai mult îmi plac cartofii prăjiţi. Mănânc o farfurie plină! Dimineaţă sunt sendvişuri cu ceai, seara depinde ce vrei… (…). N-am poftă de mâncare, nu ştiu. O să mănânc forţat, până la urmă. Nu întotdeauna pofta de mâncare e legată de pofta de viaţă”, a spus Zina Dumitrescu în cadrul emisiunii “Agenția VIP”, prezentată de Cristi Brancu.