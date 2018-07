Zlatko Dalic: „Subasic este eroul nostru!”

Selecționerul Zlatko Dalic a declarat că goalkeeperul Danijel Subasic, care a apărat trei lovituri de la 11 metri în jocul din optimile de finală cu Danemarca este eroul Croației.

„Subasic a apărat trei penalty-uri la loviturile de departajare, ceea ce nu este un lucru pe care îl vezi în fiecare zi. El a fost eroul nostru în această seară. El ne-a ajutat atunci când aveam nevoie de el şi îl felicit pentru asta. Am fost puternici mental, am controlat meciul iar în final al câştigat. Acesta este premiul pentru munca grea pe care am depus-o, iar încrederea mea în jucători este şi mai mare după un meci precum cel din această seară”, a declarat Dalic.

O evoluţie excelentă a avut şi omologul său, danezul Kasper Schmeichel, care a apărat şi el trei penalty-uri, dar unul a fost în prelungiri.

„Pentru noi, este dur. Când vom avea timpul să digerăm acest meci, atunci ne vom da seama că am jucat mai bine decât Croaţia, în special în repriza a doua. Ar fi trebuit să încheiem socotelile în repriza secundă. Eu cred că arbitrul a fost foarte bucuros să acorde acest penalty croaţilor astăzi (duminică). Nu am avut noroc din acest punct de vedere. Dar suntem mândri, pentru că suntem o echipă tânără şi am învăţat din acest rezultat. Vom mai avea situaţii dificile pe viitor, dar va trebui să evităm repetarea unei situaţii similare”, a spus Schmeichel.

Croaţia este cea de-a patra echipă calificată în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după Franţa, Uruguay şi Rusia.

În sferturile de finală, Croaţia va întâlni echipa Rusiei, în data de 7 iulie, la Soci. Rusia a trecut în optimi de Spania, scor 5-4 în urma loviturilor de departajare.