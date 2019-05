Ziua Copilului a început în a doua duminică a lunii iunie, în 1857, datorită reverendului Dr. Charles Leonard, pastor al Bisericii Universaliste a Răscumpărătorului din Chelsea, Massachusetts. Leonard a organizat un serviciu special dedicat și pentru copii. El a numit această zi Ziua trandafirului, deși a fost mai târziu numită Duminică de flori și apoi Ziua Copilului.

Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva – la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor, în august 1925 -, acolo unde 54 de reprezentanți din diferite țări au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. După această conferință, multe guverne au introdus „Ziua copilului”.

În anul 1954, Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF) a emis o recomandare care prevedea faptul ca fiecare țară să dispună de o zi la așa-numita „Ziua copilului” (Universal Children’s Day). Ziua copilului (numită și Ziua internațională a copilului) este în multe țări o sărbătoare pentru copii care se sărbătorește la date diferite. În foarte multe țări, este sărbătorită la 20 noiembrie, ziua în care s-a adoptat Declarația Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului. În fosta URSS și în țările care i-au fost state satelit, data este 1 iunie, prima zi de vară în Emisfera Nordică. O parte din restul țărilor adoptă alte date.

1 iunie, Ziua Copilului. Evenimente în București și în țară

În parcul Alexandru Ioan Cuza din București are loc 1uniFEST, un festival organizat de cei de la Itsy Bitsy, care aduc activități pentru toată familia, jocuri și concursuri, distracție și o mulțime de surprize. Organizatorii promit că participanții se vor distra de minune, timp de 12 ore, de la 8 dimineața la 8 seara, cu cele mai îndrăgite personaje Itsy Bitsy. Intrarea este liberă.

De asemenea, între 1 și 7 iunie, are loc Săptămâna Copiilor la Trapped Room Escape. Evenimentul are loc la Candyland – Escape Room Creat 100% pentru Copii. Tariful de intrare în orice cameră de escape room are un preț unic de 40 lei/ persoană.

La Romexpo are loc, până pe 2 iunie, Salonul Internațional de Carte Bookfest. Va fi prezentă acolo inclusiv literatura pentru copii, informează A1.

Ziua Copilului va fi marcată și la aerodromul Clinceni în cadrul evenimentului Clinceni Airshow. Demonstrația aeriană se va desfășura între orele 11:00 și 17:00, iar intrarea este gratuită. Participanții se pot plimba cu balonul de aer cald sau pot face zboruri în tandem cu parașuta, coform playtech.ro.

1 iunie, Ziua Copilului. Evenimente în Alba

Peste o mie de copii din aşezămintele sociale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia vor dansa de 1 Iunie „Hora Străjerilor Unirii”, în cadrul evenimentului „Ziua Copilului în culori” – „1 iunie – Alba Iulia – Capitala Copiilor, Capitala Străjerilor Unirii”.

„An de an organizăm la Alba Iulia de 1 iunie un eveniment prin care să-i sărbătorim pe copiii pe care îi avem în grijă şi îi ocrotim în aşezămintele noastre sociale şi educaţionale. (…). Pentru că ne aflăm în anul în care sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, am dorit ca într-o atmosferă metaforică, de basm, să-i provocăm pe copii să devină ‘Străjeri ai Unirii’, să-şi reamintească şi să dobândească cele şapte virtuţi creştine: dreptatea, curajul, stăpânirea de sine, înţelepciunea, credinţa, nădejdea şi dragostea”, a afirmat preşedintele Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, preotul Nicolae Călin Ignat, informează antena3.ro.

1 iunie, Ziua Copilului. Evenimente în Bihor

Primăria Oradea organizează, în perioada 1-3 iunie, Festivalul Copiilor – Kids Fest Oradea – cu peste 30 de activităţi dedicate celor mici, dar şi familiilor acestora, în Cetatea orădeană. Curţile interioare ale cetăţii vor fi amenajate, timp de trei zile, în mai multe zone tematice: zona jocurilor, zona atelierelor de creaţie, scena pentru spectacole de teatru, muzică şi dans, zona de food şi zona de relaxare. Spectacolele de teatru cu şi pentru copii vor fi puse în scenă de trupe din România şi din străinătate, pentru numerele de magie a fost invitat iluzionistul Lorenzo şi actorul Marian Râlea va anima atmosfera la Kids Fest cu spectacolul ‘Judecata Poveştilor’.

1 iunie, Ziua Copilului. Evenimente în Prahova

Primăria Ploieşti organizează, în perioada 1-3 iunie, Festivalul de artă stradală pentru copii şi tineret intitulat ‘Magie, Feerie şi Poveşti’ care are loc în cadrul Zilelor Ploieştiului şi care debutează, vineri, cu o serie de activităţi dedicate celor mici.

POtrivit unor comunicate ale municipalităţii, de la ora 9,00 va avea loc în faţa Palatului Administrativ un concurs de desene pe asfalt, iar o oră mai târziu debutează cea de-a XXII-a ediţie a paradei ‘Copilăria Inundă Bătrânul Bulevard’, care se va desfăşura de pe Bulevardul Independenţei până la Palatul Culturii, precum şi Festivalul Bucuriei în Mişcare, organizat în parcul de la Sala Sporturilor.