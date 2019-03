Antonia a făcut anunțul așteptat de toți fanii: „Al patrulea copil”

Antonia este una dintre cele mai frumoase și apreciate femei din România, atât pentru cariera sa muzicală, care este una de succes, cât și pentru familia frumoasă pe care o are alături de Alex Velea și copiii lor. Vedeta arată foarte bine în ciuda faptului că a dat naștere a trei copii, însă, recent, a făcut un anunț neașteptat.

Deși sunt foarte bine în această formula, nu exclud posibilitatea venirii cel de-al patrulea copil. Dacă se va întâmpla, atât Antonia, cât și Alex Velea îl vor primi cu brațele deschise. „Am fost recent în Italia. Am fost și cu Alex. Am fost la Maya, a crescut, e foarte frumoasă și talentată. Dansează și se uită pe Internet la tutoriale cu machiaj. M-a uimit. Momentan nu mai vrem, dar pe viitor, cine știe. Nu am închis poarta de tot. Poate apare și al patrulea copil. Momentan suntem foarte fericiți așa. Îmi place foarte mult să stau acasă cu Alex și cu copiii, să ne uităm la filme. Dominic și Akim au crescut acum și se iubesc foarte mult. Bine, mai sunt și certuri. Eu sunt șeful în casă, ei cu mine știu de frică. Când fac câte o prostioară nu-i pedepsesc, doar ridic puțin vocea la ei, se sperie și se potolesc imediat”, a mărturisit Antonia pentru click.ro.

Alex Velea și Antonia se cunosc din 2009

Cei doi se știau din 2009 și au fost prieteni câțiva ani. A urmat o perioadă în care nu s-au mai văzut, însă s-au reîntâlnit după divorțul Antoniei. În 2012 s-au îndrăgostit fulgerător, iar de atunci sunt un cuplu… formidabil.

”Eu nu eram prea fericit, pentru că și eu eram la sfârșitul unei căsnicii (n.r. – Alex era căsătorit, la vremea respectivă, cu Ana Maria), eram tristuț. La sfârșitul anului 2012, ne-am tot revăzut și ne-am îndrăgostit. Era o perioadă în care amândoi aveam nevoie de iubire și am avut noroc că am fost exact oamenii potriviți care să ofere genul acela de iubire celuilalt. Și tu îți doreai iubire mare, și eu”, spune alex Velea, iar Antonia confirmă.

În ceea ce o privește pe Antonia, frumoasa vedetă își amintește cu plăcere momentele în care Alex încerca să o cucerească. (VEZI ȘI: ANTONIA, ÎN LACRIMI DUPĂ CE ALEX VELEA ȘI-A FĂCUT UN NOU TATUAJ: “AM RĂMAS FĂRĂ CUVINTE”. CE ȘI-A DESENAT ARTISTUL)

”Păi cum să vă spun… Mi-l amintesc pe Alex cum încerca să mă cucerească pur și simplu prin caracterul lui, prin felul lui de a fi. Este un bărbat respectuos, mă făcea să râd și am avut chimie de la început. Repet, totul a fost cumva treptat, adică nu a fost vreo chimie sexuală sau ceva de acest gen”.

Alex Velea și Antonia sunt fericiți și se citește asta în tot ceea ce spun. ”Am fost, practic, supuși unui test al destinului, căruia i-am făcut față cu brio. Pentru că noi am simțit că Dumnezeu ne-a dat iubirea asta și noi trebuie să avem grijă de ea. Și uite că s-a concretizat printr-o familie: avem doi băieți, avem și o fată și suntem fericiți”, a mai spus Velea.