10 miliarde pentru pensionari din partea Guvernului! 3 milioane dintre seniorii României au primit cea mai bună veste legate de veniturile lor

Vești noi din partea CNPP: 10 miliarde pentru pensionari din partea Guvernului! Circa trei milioane dintre seniorii României vor avea pensiile mărite. Vestea favorabilă legată de veniturile lor a oferit-o Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice. Iată detaliile mai jos, în articol.

Seniorii României au parte de vești noi din partea Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Bugetul conține 10 miliarde pentru pensionari, aspect care va avea un impact favorabil asupra pensiilor acestora. La momentul actual, procesul de recalculare a pensiilor se află în fază finală. Din cele 1,4 milioane de dosare, în jur de 150.000 au mai rămas să fie finalizate de angajații CNPP. Întreaga echipă lucrează neîncetat, respectând calendarul, pentru ca pensiile recalculate să fie corecte și primite începând cu data de 1 septembrie 2024.

Daniel Baciu, șeful CNPP, a venit cu o serie de vești favorabile pentru seniorii români. Anul acesta va mai avea loc încă o majorare. Pe lângă cea de la 1 ianuarie 2024, care a fost în procentaj de 13,8%, va mai exista o majorare începând cu data de 1 septembrie 2024. Atunci, circa trei milioane de români vor primi pensiile recalculate. Până la momentul actual, nu există întârzieri și se dorește ca întregul proces să fie finalizat până la 1 septembrie.

„Exact cum prevede legea. Noi trebuie să respectăm întocmai prevederile legii. (…) Anul acest vom avea, practic, două majorări. Am avut majorarea de la 1 ianuarie, cu 13,8%. Și avem majorarea care se aplică pe formula de calcul începând cu 1 septembrie, unde peste trei milioane de pensionari vor avea pensiile mărite, din ultimele simulări pe care le-am făcut la Casa Națională de Pensii. Pentru prima majorare am avut 15 miliarde în plus, față de bugetul de anul trecut. Iar pentru cele 4 luni care rămân până la sfârșitul anului, pentru recalcularea pensiilor, mai avem încă 10 miliarde. Avem banii prevăzuți încă de când s-a aprobat bugetul asigurărilor sociale din decembrie, anul trecut. Deci nu există această problemă, avem bani”, a spus Daniel Baciu, șeful CNPP.