1,22 euro pentru un singur bilet de avion. Eroarea unei companii aeriene a devenit fericirea de moment a multor călători

Pentru un singur bilet de avion, clienții unei companii aeriene au plătit câte 1,22 euro. Motivul? O eroare în sistem la compania respectivă, care a ținut în jur de două ore. Totuși, eroarea a devenit fericirea de moment a multor călători. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Clienții unei companii aeriene din China au avut parte de o reală surprinză, pe platforma de unde se pot achiziționa biletele. În urma unei erori de sistem pe care a avut-o platforma respectivă, au avut ocazia să cumpere bilete de avion la prețul de 1,22 euro. Eroarea a avut loc săptămâna trecută, în cursul serii de miercuri.

Vezi și UN AVION DE PASAGERI A DECOLAT CU DOUĂ GEAMURI LIPSĂ. A AJUNS LA 3.000 DE METRI ALTITUDINE FĂRĂ CA CINEVA SĂ-ȘI DEA SEAMA

Bilete de avion vândute cu 1,22 euro

Este vorba despre compania aeriană China Southern Airlines, iar platforma a dat eroare pe aplicația pentru telefonul mobil. Văzând prețurile extrem de miici, de la 10, 20 sau 30 de yuani, clienții au început să posteze pe rețelele de socializare despre acest aspect. Era vorba despre zborurile către și dinspre Chengdu, metropola de sud-vest.

Pe rețelele de socializare au circulat capturi de ecran cu prețurile generate pe platformă. Eroarea a ținut în jur de două ore. În principiu, prețul unui bilet pentru Chengdu – Beijing ar fi fost de 400 – 500 de yuani (între 55 și 69 USD), arată CNN. De altfel, chiar dacă s-a produs această eroare, călătorii le pot utiliza normal, fără să le fie afectată călătoria.

Vezi și DE CE NU POT CĂDEA AVIOANELE. FRICA DE ZBOR ESTE DEMONTATĂ DE MIHAI STURZU, FOST MEMBRU AL TRUPEI HI-Q ȘI ACTUAL COMANDANT DE AERONAVĂ

Nu este prima oară când are loc o astfel de eroare la o companie aeriană. De exemplu, în luna aprilie a acestui an, alți călători s-au bucurat de prețuri mai mici pentru biletele de avion, însă la compania aeriană japoneză All Nippon Airways. Atunci, în loc să plătească 10.000 de dolari pentru un bilet, clientul a plătit în jur de 300 de dolari. Doar că, în acel caz, zborurile rezervate de clienți nu au mai fost onorate. Compania aeriană a anunțat că a fost o eroare de sistem și că biletele se anulează. Banii au fost restituiți către clienți.

Astfel de greșeli se numesc „tarife de eroare”. Practic, atunci când sunt listate online prețurile unor zboruri, biletele sunt vândute la un preț mai mic față de cel impus în mod normal. De obicei, astfel de greșeli apar fie din cauza sistemului, fie angajatul nu introduce corect prețul. De altfel, dacă ești client și achiziționezi un asemenea bilet (la preț redus), trebuie să te aștepți la mai multe situații. De exemplu, fie biletul se anulează, fie compania aeriană acceptă eroarea și lasă pasagerii să circule cu avionul conform biletului în vigoare.

Sursă foto: colaj Pixabay