De ce nu pot cădea avioanele. Frica de zbor este demontată de Mihai Sturzu, fost membru al trupei Hi-Q și actual comandant de aeronavă

Frica de zbor și de avioane sălășluiește în mulți români. Sunt numeroși cei care cu greu se lasă convinși să urce într-o aeronavă, fiind măcinați de o frică teribilă și anume că avionul o să se prăbușească. Însă, se pare că acest lucru este aproape imposibil, iar accidentele aviatice sunt unele dintre cel mai rare. Mihai Sturzu, fost membru al trupei Hi-Q și actual comandant de aeronavă, a explicat de ce șansa ca un avion să se prăbușească este foarte mică.

Mihai Sturzu s-a făcut cunoscut publicului larg, în urmă cu ani de zile, pe vremea când făcea parte din formația Hi-Q. Însă, parcursul său profesional a fost unul neașteptat. De pe scena muzicală a trecut pe scena politică, iar acum se află la înălțime la manșa avioanelor. După 18 ani în care a fost pe toate scenele din România, Mihai Sturzu a intrat în politică. Iar în urmă cu opt ani a schimbat din nou direcția și s-a făcut pilot, urmându-și astfel visul din copilărie.

Care sunt șansele ca un avion să cadă

Invitat în cadrul unui podcast, Mihai Sturzu a vorbit despre noua sa profesie, dar și despre una dintre cele mai mari frici ale românilor și nu numai. Printre altele, fostul cântăreț, a fost întrebat care sunt șansele ca un avion să cadă, iar răspunsul acestuia i-a uimit pe mulți.

Mai exact, Mihai Sturzu a spus că nu există nicio șansă ca o aeronavă să cadă. Acesta a explicat că orice avion este la bază un planor, iar și în cazul în care motorul cedează, acesta are șanse de reușită. Se pare că în timpul școlii, piloții sunt pregătiți intens pentru o astfel de situație.

„Niciuna (n.r. nicio șansă ca un avion să cadă). Avionul nu cade ca piatra așa. Orice avion a fost odată în viața lui planor. Adică, practic, avionul e un planor căruia cineva a avut ideea genială să îi pună un motor. Orice avion, chiar și astea mici. Chiar și noi facem în școală: instructorul îți oprește motorul și zice: «Na, poftim și zboară». Deci la școală sunt exerciții în care ție se demonstrează că motorul se poate opri, stă elicea așa drept și după aia tu ai altitudine, ai viteză și pornești motorul și repornește”, a spus Mihai Sturzu, în cadrul unui podcast.

„A fost greu, dar foarte plăcut”

Încă de când era mic Mihai Sturzu visa să ajungă într-un avion, dar și să piloteze unul. Deși dorința acestuia datează încă de la o vârstă fragedă, și-a îndeplinit visul abia la vârsta de 32 de ani, atunci când a făcut primele cursuri în acest sens. Mai apoi lucrurile au curs frumos, iar în anul 2017 Mihai Sturzu a devenit pilot, iar de atunci practică această meserie cu mult entuziasm.

„Însă, copil fiind – și acum mă văd în curtea Școlii Generale numărul 8 din Brașov, jucând fotbal – mă uitam pe cer și vedeam avioanele cum trec. Și speram ca măcar o dată în viața asta să văd și eu cum se vede lumea de sus. Să fiu și eu măcar pasager într-un avion. Pe atunci era un vis la fel de imposibil cum ar fi astăzi, de exemplu, să te duci pe Marte. Ei bine, pe la 30 și ceva de ani, pe când eram într-o tabără cu un grup de oameni foarte mișto, am făcut un exercițiu care se numea „Ziua perfectă” – o introspecție despre ce vrei să fii. Mi-a reamintit că vreau să mă fac pilot.

Prin urmare, am început școala de piloți, la Brașov, la 32 de ani, și mi-am luat această primă licență PPL (Private Pilot License). Am zburat mult cu acest tip de licență, câteva sute de ore, până când, la un moment dat, alți prieteni de-ai mei piloți m-au rugat să mă duc cu ei la cursurile pentru licența care se numește ATPL (Airline Transport Pilot License), adică să zbori cu avioane de linie, pentru că erau doar trei și aveau nevoie de un al patrulea individ să le completeze grupa la școală.

A fost greu, dar foarte plăcut, tot procesul e extraordinar. Am făcut acolo și primul modul de zbor de noapte, mi s-a părut un miracol. Am făcut multe simulări. Am dat foarte multe examene. Am terminat în 2017, am fost la un singur interviu de angajare, pe care l-am și luat. În cazul meu, interviul a durat două zile. Din 16 oameni, doar patru au luat interviul. Au fost două zile cu probe teoretice, psihologice, interviu de HR, interviu tehnic ș.a. Am fost foarte fericit când m-au sunat să-mi spună că am luat interviul, a fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea profesională”, declara Mihai Sturzu.