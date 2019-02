13 duble greșeli. Simona Halep, după eliminarea de la Dubai: ” Mi-am simţit corpul obosit…”

Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a explicat, la finalul meciului pierdut cu Belinda Bencic, că a avut probleme fizice care au împiedicat-o să se exprime aproape de nivelul maxim. Totuşi, constănţeanca nu foloseşte starea medicală drept scuză şi vorbeşte foarte frumos despre adversara sa.

Cu 13 duble greşeli, Simona a cedat în decisiv şi nu şi-a găsit ritmul, iar una dintre explicaţii a venit imediat după meci, la conferinţa de presă: „Nu am putut servi bine din cauza problemelor la tendon. Şi în meciul precedent am simţit puţin. Piciorul stâng m-a deranjat, au fost crampe. Dar nu sunt scuze, am fost pur şi simplu obosită. Mi-am simţit corpul obosit, dar nu am cedat. Am simţit că nu am destul pentru a câştiga, dar am jucat până la final”, a declarat Simona, care şi-a lăudat adversara: „E foarte agresivă. Loveşte mingea destul de tare, din orice poziţie. Asta te face să simţi presiune şi să nu ai mult timp de reacţie. De asemenea, serveşte bine. Cred că e o jucătoare completă, capabilă să joace un tenis foarte bun”.

Acum, Halep e în pericol să piardă locul al doilea mondial, dacă Petra Kvitova triumfă în Emiratele Arabe Unite, dar scopul ei este să redobândească fotoliul de lider al ierarhiei mondiale: „E abia a doua lună a anului, aşa că e ok. Nu e rău deloc să fii a doua în lume. Mă bucur de moment, dar visez la numărul unu mondial”, a declarat Halep când a fost întrebată despre poziţia din clasamentul WTA.

Citește și: S-A TERMINAT! SIMONA HALEP, ELIMINATĂ ÎN SFERTURI LA TURNEUL DE LA DUBAI