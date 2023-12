19 ani fără Teo Peter, membrul fondator al formației Compact. Adrian Ordean își reamintește și acum momentul în care a fost anunțat de moartea artistului: „Timpul se oprise, parcă nu era real”

Teo Peter, membrul fondator al formației Compact, a murit în 2004, la vârsta de 50 de ani. În urmă cu 19 ani, în ziua de 4 decembrie, artistul călătorea cu un taxi. Autoturismul a fost spulberat de un alt vehicul condus de un soldat american. Nu acordase prioritate și era sub influența băuturilor alcoolice. Adrian Ordean, cântăreț și vechi prieten, își reamintește și acum momentul în care a fost anunțat de moartea artistului. Detaliile se află mai jos.

În anul 2004, Teo Peter s-a stins din viață, în urma unui accident rutier. Cântărețul, care avea vârsta de 50 de ani la momentul respectiv, se deplasa cu un taxi, în data de 4 decembrie. Autoturismul în care se afla a fost lovit de un alt vehicul condus de un soldat american. Șoferul era băut și nu acordase prioritate. Taxiul s-a făcut praf, iar cântărețul a avut leziuni incompatibile cu viața.

Pentru familie, prieteni și fani, durerea a fost incomensurabilă. Cu doar câteva ore înainte de accidentul rutier, Teo Peter vorbise cu Adrian Ordean. Apoi, seara târziu, a fost înștiințat, printr-un apel telefonic, că artistul a murit. La 19 ani de la moartea basistului, Adrian Ordean încă își amintește șocul pe care l-a trăit.

Compozitorul a trebuit să se prezinte la secția de Poliție, acolo unde primise o pungă cu actele lui Teo Peter. A trăit un șoc intens, nevenindu-i să creadă ce-i aud urechile. Cu o zi înainte de accident, artistul fusese la studio, la Adrian Ordean. Apoi, trebuiau să se reîntâlnească pentru a rezolva anumite lucruri. Dar nu au mai apucat să se vadă.

„Unul dintre cele mai nenorocite apeluri din viața mea, l-am primit în dimineața zilei de 4 Decembrie 2004, pe la 5.00 sau 6.00 dimineața. (…) Am tras ceva pe mine și am ajuns acolo (n.r. la Udriște) foarte repede. Era sâmbătă dimineața, dacă îmi aduc bine aminte, iar la ora aia nu era circulație mare. M-au condus într-o încăpere, unde pe un birou, într-o pungă de plastic transparentă erau câteva obiecte ale lui Teo. Cheile de la casă, de la mașină, portmoneul, niște bani…”, își amintește Adrian Ordean.

Adrian Ordean a fost primul care a aflat de decesul lui Teo Peter. Își amintește, cu tristețe, totul.

„Cam asta a fost tot ce mai rămăsese, tot ce mai aducea aminte de el. După ce am semnat niște chestii pe acolo, am ieșit în curte și apoi m-am îndreptat spre mașină… Asta a fost tot? Nu știam ce să fac. Eram primul care aflasem. Am pus mâna pe telefon și… Apoi am plecat spre casă năucit și confuz, revoltat și resemnat, parcă timpul se oprise, parcă nu era real…”, a mai precizat compozitorul, pentru Fanatik.