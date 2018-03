Mama Roxanei Ciuhulescu a făcut dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre ginerele ei Silviu. Viitorul ginere în acte, având în vedere că Roxana și Silviu nu sunt căsătoriți încă.

„Încă de la început am simțit că e ca și fiul meu. Ne-a ajutat foarte mult (n.r.- când a murit bunica Roxanei), a fost cu noi peste tot, a stat cu noi și la priveghi. La trei luni distanță a murit și tatăl lui și am fost alături de el”, a povestit, cu lacrimi în ochi, mama Roxanei Ciuhulescu. „Aveam nevoie de cineva lângă mine (n.r.- atunci când a murit bunica ei) și Silviu a fost lângă mine, noi ne cunoaștem de 4 ani, dar împreună suntem de un an de zile. Ne înțelegem foarte bine. Când a murit tatăl lui eu n-am putut fi alături de el, însă mama mea a fost”, a mărturisit Roxana Ciuhulescu.

„O am pe Cleopatra, acum vine și Cezar. S-a întâmplat absolut natural (n.r.- sarcina). După ce am făcut testul nici 30 de secunde nu a durat și a venit rezultatul. Eram transpirată, mă gândeam cât de mult mi-am dorit acest copil și acum când s-a întâmplat nu pot să mă bucur. Lui Silviu i s-au umplut ochii de lacrimi când a aflat. I-am dat vestea Cleopatrei exact cu o zi înainte de ziua mea. N-am avut norocul să vorbesc la timpul potrivit de sarcină. O femeie în primul trimestru de sarcină, știți cum e, nu eram încă sigură: se fixează, nu se fixează. Vineri, 22 seara am început să îi creez o poveste despre cum își dorea ea o surioară. Uite, mami are un bebe în burtă. A avut o reacție, nu mi-a venit să cred: «Nu, să nu-mi spui așa ceva». I-am spus tot felul de povești, dar ea continua: «Da, o să-mi ia camera, o să-mi ia pătuțul». Și până la urmă ce este, m-a întrebat după ce s-a mai liniștit. «Sper să fie fetiță» mi-a zis. «Îmi pare rău, am crezut că o să te bucuri» i-am zis. «Acum ce să fac, să mă duc la nenea doctorul să îi spun să mă taie pe burtă să-l scoată pe bebe?». Mi-a zis «NU, să nu faci așa ceva!». A doua zi era complet schimbată: «Mama, am greșit»”, a mai spus Roxana Ciuhulescu.

Roxana Ciuhulescu urmează să nască la o lună după ce divorțul ei va fi finalizat. „12 iunie va fi divorțul, bebe apare în iulie, nunta și botezul în toamnă”, a spus Roxana.