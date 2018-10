Super-eveniment în lumea parfumurilor de lux!

Brandul Obsentum, născut din pasiunea pentru lux și eleganță, a organizat joi, 11 octombrie, un eveniment dedicat exclusiv creatorilor parfumeriei de nișă. Pentru prima dată în România, Obsentum a reușit să aducă împreună cele mai renumite nume din domeniu, unde au luat parte la o conferință, prezentându-și fiecare povestea parfumului creat. Câteva ore mai târziu, invitații au mers la petrecerea organizată la Palatul Regal, unde au fost prezente și vedete din showbizul autohton, printre care Iulia Albu, Andreea Esca, Alice Peneacă, Delia, Stefan Pelger, Laura Cosoi.

Cele mai noi colecții de parfumuri ale lui Paolo Terenzi și sora sa, Tiziana, Etienne de Swardt sau Ramon Monegal se găsesc acum și în boutique-urile Obsentum. Un nume important este Mădălina Stoica-Blanchard, unul dintre extrem de puținii români care au reușit în lumea parfumurilor de lux. Era un executiv de top în industria parfumurilor când s-a îndrăgostit de antreprenorul francez Julien Blanchard (neurobiolog), alături de care s-a hotărât să pornească pe cont propriu, fondând, în 2012, exclusivista casă de parfumuri de lux JUL ET MAD Paris.

Noutăți la Obsentum

I am Trash – Etat Libre d’Orange

Ceea ce este murdar trebuie să reflecte frumosul, un concept sub care Etat Libre D’Orange împreună cu Ogilvy Paris lansează un nou parfum statement: I am Trash. “Les Fleurs du Déchet” varianta în franceză a numelui parfumului, un omagiu sumbru adus lui Charles Baudelaire’s și operei sale Les Fleurs du Mal, este o creație ce pune pe piedestalul absolut estetica urâtului, grotescul și repulsia pentru a crea artă pură sub conceptul renașterii supreme din deșeuri.

“Frumusețea se găsește în deșeuri. Iei ceva vechi și reinventând-ul poate căpăta alură de nou. Un obiect al rafinamentului artistic”, spune Etienne De Swardt. I am Trash este un parfum creat în totalitate din deșeuri reciclate, o esență a vinovăției, un strigăt de ajutor, o blamare tacită a modului în care ființa umană consumă, degradează, aruncă, fără a cunoaște valoarea renașterii.

“Avem tendința de a distruge lucrurile și oamenii foarte repede, în viața reală și virtuală. Tot ceea ce nu se potrivește ideii noastre de perfecțiune este șters imediat. Totul și toată lumea va fi într-o bună zi, aruncată la gunoi”, spune Juana O’Gorman, Director Creativ la Ogilvy Paris.

Green Collection – V Canto

Colecția V Canto e inspirată de Lucrezia Borgia, Văduva Neagră a Renașterii ce și-a țesut plasa otrăvită alături de ceilalți membri ai diabolicei sale familii. Fiică de papă, a marcat istoria cu trei căsnicii tumultuoase, un soț asasinat, nenumărați amanți, sapte fii, dintre care unul nelegitim, incesturi si crime monstruoase – toate până la 39 ani, vârsta morții sale.

Parfumurile V Canto sunt poțiuni secrete, ucigătoare, o cale stilistică inovatoare în stilul unic al celor doi creatori de la Terenzi, ascunse în sticle violete, cu detalii aurii splendide și un capac tip bijuterie. Trei parfumuri noi completează acum Green Collection cu povești despre trecut și pasiuni otrăvitoare: RICINA, CIANURO și CURARO, fabricate cu o îndemânare artizanală inegalabilă.

RICINA – Ricinus, planta de ulei de ricin, este o plantă ornamentală de o frumusețe extraordinară care, ca toate lucrurile frumoase, are un suflet ascuns și fatal. În culori pestrițe, ea decora grădinile familiei Borgia. Roadele sale erau cunoscute pentru otrava lor înfricoșătoare, iar ducesa de Borgia iubea în mod special această armă ce nu lăsa scăpare victimelor.

CIANURO – Ușor de confundat cu cristalele de sare de gătit, cianura era ingredientul suprem al ultimei cine cu Văduva Neagră. O poțiune seducătoare de un farmec aparent inofensiv, capabilă să-și elibereze aroma ca o aură fermecată. Se deschide cu dulceața fructelor exotice, unde ecourile de papaya se împletesc cu mango și Fructul Pasiunii, întărite de ananas și miros vesel de Neroli. În inima parfumului, farmecul Crinului Alb de Apă cuprinde puterea narcisei și eleganța mărgăritarului, toate așezate pe un pat de trandafiri turcești. Finalizează cu prospețimea mușchiului de stejar, a prețiosului paciuli și a lemnului de santal, înmuiate de seducția pieii toscane și a cașmirului.

CURARO – Curara nu e doar o otravă eficientă, ci are și un puternic efect anestezic și hipnotic. Chiar și astăzi, ea are în continuare diverse întrebuințări medicale. Prin administrarea în doze minuscule (zgârieturi provocate de fatidicul inel de aur pe care victimele i-l sărutau în semn de galanterie sau supunere), Lucrezia reușea să-și farmece victimele. Cu aceeași forță hipnotică,

Red Collection – V Canto

Cunoscut din antichitate și utilizat preponderent de către azteci, stramonium era un halucinogen eficient și un afrodiziac supranatural. Lucrezia Borgia cunoștea efectele poțiunii și îi folosea puterile pentru a domina inimile amanților ei și pentru a-i purta spre plăcerea infinită. Parfumul STRAMONIO este o îmbrățișare irezistibilă, fatală, care se deschide cu un buchet de flori cu puteri hipnotice și persuasive care se manifestă imediat. Seducția liniștitoare de iasomie captivează opulența garoafelor și delicatețea orhideei și a șofranului. Inima parfumului, în contrapunct, își dezvăluie puterea de pătrundere și tăiere evidențiată de Ambra Gri înmuiată în dulceața vaniliei și de efervescența moscului de trandafiri. Creația își are rădăcinile în forța pădurilor prețioase, roșu patciuli și abanos african interconectate cu mușchiul de stejar rafinat și moscul afrodisiac. Esența seducției într-o picătură de parfum letal.

LUNA COLLECTION – Tiziana Terenzi

Inspirația astrală stă la baza noilor esențe Sirrah și Mirach, ce-și trag rădăcinile din cele mai îndepărtate colțurile ale universului, constelația Andromeda, o frontieră exploatată senzorial. Inovația vine în cercuri atotputernice de flăcări, distrugând clasica piramida a parfumeriei (note de vârf, de mijloc și de bază) și transformând-o într-o spirală a simțurilor. Sirrah, o stea cu un destin regal, promisă rangului de Gigant Roșu învăluie senzual parfumul cu nume eponim cu dansul etern al flăcărilor astrale.

O deschidere sinuoasă cu nuanțe fructate de gutuie și fructul pasiunii, îmbinate cu șofran și boabe de piper verde, urmată de o explozie florală de trandafir din Damask, ambră cenușie, și osmanthus. Oda cu valențe spirituale se încheie cu atingeri fine de paciuli, lemn de santal, mosc alb, mesteacăn și molecule de oxigen. Domininând întunericul, Mirach este un gigant al constelației, o forță inegalabilă ce-și poartă spiralele înflăcărate în liniștea apăsătoare a universului. La fel ca omologul său astral, parfumul vorbește despre putere cu esențe de nucșoară, șofran, trandafir de Damask, paciuli, oud alb și molecule de nisip.

Bois Sikar – Atelier Des Ors

Jean Philippe Clermont își pune din nou pasiunea în foma unui parfum-experiență. Îndrăgostit de simțurile fine, de esențele unice cu puternic impact olfactiv, Clermont s-a orientat spre un amalgam senzorial aparte. Bois Sikar, noul parfum Atelier De Ors, cu valențe de trabuc, lemn de cedru de la cutiile de țigări, amestecate cu Islay Whiskey scoțian și note de lemn de stejar, materia primă a butoaielor în care se distilează whiskeyul, este inspirat de plăceri vinovate și vicii rafinate. Puterea și masculinitatea sunt redate cu simboluri atemporale vizulale rafinate: trabucul de foi și un pahar de single malt cu veleități monarhice.

Bois Sikar captează un cadru întunecat, obscur, în care fumul unui trabuc dansează ritualic în aer, reaprinzând, din adâncurile timpului, o flacără sacra. Liniștea se lasă pradă sunetului pe care-l scoate wisky-ul în timp ce e turnat în pahar, ritm pe care sufletele vaporoase dansează haotic. Nucșoară, fruză de stejar, esențe lemnoase, tutun și cedru de Java: Bois Sikar.

White Collection – Ateliers Des Ors

Dedicată fragilității umane, sensibilității și naivității sufletului capabil să renască din propria cenușă întru nou, necunoscut și puritate, White Collection este un tribut adus esenței umane, mereu în căutarea sinelui, a fericirii, a echilibrului între tentație și absolut. Colecția pornește de la fundal alb, simplu, radiant peste care creatorii împrăștie vibrația Art Nouveau a picturilor lui Gustav Klimt din colecția Golden Period, cu foiță de aur.

NUDA VERITAS marchează începutul călătoriei sinelui în căutarea răspunsurilor existențiale și a fericirii absolute. Atunci când umanitatea e complet dezgolită, adevărul zace gol la capăt de drum. Parfumul inspiră delicatețe, sensibilitate printr-o inimă de flori de iasomie și Osmanthus, protejată de un strat de mușchi și patchouli. CRÉPUSCULE DES ÂMES este tranziția de la lumină la întuneric și invers, când timpul este somnoros, dulce, și zorii strălucesc ca noi începuturi. O a doua piele de purtat în orele amurgului, în timp ce sufletele se joacă haotic, când dorințele adânci și dualitatea inerentă conștiinței umane pun stăpânire pe sine. Note fine de tămâie, paciulii și hyraceum trezesc din adâncuri aura primitivă, animală.

CHOEUR DES ANGES vorbește despre salvarea sufletului și mântuirea prin artă. Este o celebrare poetică a culorii, a esențelor și a bucuriei de a trăi. Un cor angelic de esențe florale îmbinate cu Osmanthus și miere de albină alină furtuna sufletului uman și îi oferă fericirea absolută.

Everybody Loves Ibiza – Ramon Monegal

O declarație de iubire absolută pe care creatorul o aduce insulei spaniole. “M-am născut la Mediterană, iar această colecție e tributul meu recunoscător. Am descoperit Ibiza la începutul anilor ‘70 și de atunci face parte din sinele meu cel mai profund. Evadarea, libertatea soarelui, mării, a nisipului, iată luxul pe care-l apreciez cel mai mult” spune parfumierul Ramon Monegal.

Everybody loves Ibiza este o colecție alcătuită din 3 parfumuri, fiecare dintre ele o trimitere atemporală la momentele-declic în care insula, teritoriu al expriențelor și senzațiilor, își destăinuie secretele sufletului boem, oferindu-i răspunsul la căutări. #laislablanca e latură pură a insulei, e lumina, claritatea apei și a cerului. Albul este omniprezent. Cu note de mosc alb, scufundat în apă sărată, învelit în balsam de pin mediteraneean, într-o mare de flori de migdale albe, parfumul se adresează sufletelor pure, angelice.

HYSTERIC – Laurent Mazzone Parfumes

„Noaptea este un scut atunci când inima / Râvnește să treacă dincolo de armura păcatului / Din negru răsare trandafirul în valea întunecată / Aur, atât de HYSTERIC în interior.” HYSTERIC, noul parfum pentru bărbați din colecția Gold Label redă toate emoțiile pe care un bărbat și le poate asuma, de la extaz la cel mai întunecat ungher lăuntric, când ajunge în impas: isterie. Pornește blând și plin de stil cu atingeri de mandarină, bergamotă și cardamon, apoi în inima esenței se amestecă iasomie, trandafir îndulcit cu tiramisu și contrazis de whiskey, ingrediente atât de diferite într-o combinație senzuală. Profunzimea este atinsă de eterul din paciuli, mireasma boabelor de cafea și a celor de cacao. În HYSTERIC toate ingredientele sunt în contradicție: tocmai această luptă are puterea de-a ne duce la isterie.

XJ 17/17 Pikovaya Dama – XERJOFF

Pasionat de istorie, Sergio Momo, fondatorul și directorul creativ al casei Xerjoff și-a găsit întotdeauna inspirația în trecut. Ușor, moale, senzual, o creație a lui Chris Maurice, XJ 17/17 Pikovaya Dama este un omagiu adus epocii de aur a literaturii ruse, numit astfel după scrierea omonimă a lui Pushkin. Este un mesager glamour, de o opulență conștient asumată, a zilelor de glorie trecută. Amestecând note citrice ascuțite, vibrante, cu o inimă florală romantică, bogată și necumpătată, pe o bază senzuală de mosc, lemn și vanilie, Dama de Pică își poartă admiratorii într-o atmosferă sumbră, de trecută măreție, în care pudra, accentele floralele îndrăznețe și moscul coexistă simultan. Note: bergamotă, lămâie, trandafir, neroli, coriandru, atlas cedru, Orris, tămâie, nucșoară, paciuli, lemn de santal, mosc, vanilie de bourbon.

SOPRANO – SOSPIRO

SOPRANO vine de la italianul „sopra” (mai sus), desemnând registrul acut, cel mai înalt pe care îl poate atinge vocea umană. SOPRANO duce tradiția parfumeriei într-o nouă dimensiune. Acordurile fructate neobișnuit de bogate se amestecă cu notele albe de lapte și iasomie, frezii și litchi oriental, toate înfășurate într-un buchet carismatic de trandafir și osmanthus. Note de bază lemnoase bogate, oud și piele se combină pentru un efect nepieritor de operă olfactivă orientală caldă. Note de vârf – Litchi, Acordul Fructelor, Bergamotă Calabreză, Frezie. Note de mijloc – Acorduri laptice, Trandafir Bulgar, Osmanthus, Iasomie Egipteană. Note de bază – Lemn de Agar, Paciuli, piele.

Honeysuckle and Davana Cologne – Jo Malone London

Dulcele iz al libertății absolute. Honeysuckle and Davana Cologne, noua esență semnată Jo Malone London, se inspiră din prospețimea caprifoiului sălbatic ce se unduiește pe dealurile englezești. Îmbinat măiastru cu note de trandafir alb și arome fructate de Davana, caprifoiul înflorește într-un buchet senzorial dulce cu valențe lemnoase fine, de mușchi. Un parfum fatal, cu o aparență gingașă, însă cu o esență senzuală data de aromele dulci, florale și fructate. Rumen sub razele soarelui, caprifoiul se înalță și se apleacă în dansuri sălbatice și înflorește într-un buchet absolut, capcană a simțurilor exaltate.

Imitation for Man & Woman – Amouage

Amouage, brand fondat în 1983 de Sultanul Omanului, omagiu adus Orientului MIjlociu prezintă un nou duo de esențe: Imitation for Man și Imitation for Woman. Cu sloganul „Viața imită arta!” în minte, directorul creativ Christopher Chong ne aruncă în New York-ului anilor ’70, oferindu-ne o perspectivă de ansamblu derivată din experiențele sale din copilărie și primele interacțiuni cu un oraș plin de graffiti, lumini strălucitoare și o subcultură arzătoare. Toate modelate după cum vede și înțelege creatorul astăzi arta.

Imitation for Man este o creație din chiparos și piele ce evocă o epocă de o libertate îndrăzneață. Cedratul acompaniat de mirodenii misterioase deschide parfumul, recreând atmosfera străzilor stăpânite de multiculturalism. Un acord neted de catifea și vinil se dezvăluie în continuare cu note de violete și Orris, în culorile erei disco. Atmosfera devine fumurie cu note de bază de piele și Vetiver, completate de paciuli și smirnă, o trimitere la vremea în care excesul era crezul comunității artistice.

Imitation for Woman dezvăluie la început o notă acrișoară de coacăze negre. I se alătură o ploaie de picături aspre de aldehide ce adaugă o ceață argintie care evocă excesul decadei ‘70 – ‘80. Urmează o secțiune inspirată de diversitatea etnică a New York-ului: iasomie, trandafir, bujor de portocală și ylang ylang, un amestec cald, senzorial. Majoritatea florilor sunt imperceptibile, însă capătă senzualitate sub îmbrățișarea greoaie a tămâii, lemnului de santal și paciuli.

Love Tuberose – Amouage

Un nou parfum care rezonează cu delicatețea luxului și entuziasmul senzorial întregește colecția The Secret Garden by Amouage: Love Tuberose. Acest parfum romantic, floral, vorbește despre dorințele ascunse ale inimii la fel cum o făceau clasicii muzicii și literaturii rusești. „În Love Tuberose văd o femeie cuprinsă de romantism, visând precum eroinele clasicilor ruși. Parfumul întruchipează emoția și misterul poveștii sale de dragoste”, explică directorul de creație Amouage, Christopher Chong. Love Tuberose îmbină căldura gardeniei, chiparosului și iasomiei cu o infuzie gurmandă de note delicioase de vanilie și frișcă ce-I conferă o dulceața dramatică, cerească. Baza din lemn, mosc de cedru și lemn de santal adaugă profunzime buchetului olfactiv cu arome feminine ce recreează amintirile. Sticla elegantă în culori pastelate de fildeș îi reflectă esența florală, iar capacul iconic de argint este încrustat cu un cristal Aurore Boreale Swarovski.

Fougère d’Argent & Fougère Platine – Tom Ford Private Blend

Tom Ford îmbogățește faimoasa colecție Private Blend cu trei noi parfumuri. Cu Fougère d’Argent & Fougère Platine, Tom Ford redefinește universul masculinității, schimbând jocul seducției și atracția dulcelui cu arome amare, dure. Fougère d’Argent este un parfum cu cadențe elegante, provocatoare, invocând puterea brută a masculului, domolită de armura costumului cu cravată contemporan. Un iz proaspăt, compus din tonuri de lavandă, ghimbir, citrice, licheni, chihlimbar și cumarină învăluie bărbatul ce emană încredere și subjugă. Fougère Platine este o demonstrație paroxistică a extravaganței. Doze opulente de note lemnoase, bergamot, salvie, cedru și tutun valsează în haos și își cer atenția cuvenită. O esență magnetizantă, precum pura strălucire a platinei. Precum un zâmbet diabolic la amintirea unei nopți pasionale.

Lost Cherry – Tom Ford Private Blend

Lost Cherry este o odă carnală, seducătoare. Îmbinând note voluptoase de cireșe negre, lichior de cireșe, Griotte Syrup și migdale, Lost Cherry este o călătorie orgasmică a corpului în lumea interzisă a aromelor dulci. Simțurile sunt penetrate de tonuri florale de trandafir turcesc și iasomie, de note brutale de lemn de santal, vetiver și cedru. Un climax sensorial, un elixir carnal în nucleu și irezistibil de dulce la exterior.

My Kind of Love – Kilian (exclusiv în Obsentum Otopeni)

KILIAN lansează o întreagă nouă colecție pentru tinerii îndrăgostiți: My Kind of Love. Adevăr sau provocare? Răspund 4 esențe flirtuoase, jucăușe, fiecare în felul ei o declarație îndrăzneață. Fiecare mix este remarcabil de “simplex”. „Simplexitatea este ideea de a amesteca atât simplitatea, cât și complexitatea. Am vrut ca această colecție să aibă mai multe straturi de note și acordurile pentru care suntem cunoscuți, dar am construit în jurul unui ingredient-cheie care este neobișnuit, surprinzător și ușor de identificat” spune Kilian Hennesy, fodatorul și directorul creativ al casei Kilian.

