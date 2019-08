Ioana Ginghină, despre intervenția cu botox pe care a suferit-o: “Cred că am…”

Ioana Ginghină a vorbit despre prima intervenție estetică pe care a suferit-o. Prin intermediul blogului personal, actrița a explicat motivul care a împins-o să apeleze la serviciile unui medic specializat. A ținut să precizeze că faptul că a divorțat nu are nicio legătură cu operația la care a fost supusă.

„Da, așa e, am încercat botox la aproape 42 de ani și chiar nu trebuie să dau explicații pentru asta. Nu are nicio legătură cu divorțul ci doar cu faptul că vreau să previn îmbătrânirea fetei, atât cât pot, fără a umbla la trăsăturile mele natural. Cred că am un an de zile de când mă tot interesez despre această procedură și trebuie să înțelegeți că botoxul nu umple nimic, nici riduri, nici buze și nici pomeți. Acela care vă sperie pe voi este acidul hialuronic. Acela se pune în buze și nu este nimic neregulă nici cu el, dacă este folosit cu bun simț”, a scris Ioana Ginghină pe contul de socializare.

Ioana Ginghină a fost cea care a depus actele de divorț

Problemele de cuplu dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol ar fi început în vara lui 2018. Actrița a povestit că se certau seara, pe terasă, în șoaptă, pentru a nu fi auziți de fiica lor, Ruxandra. Însă, neînțelegerile au continuat, iar fetița lor se trezea din somn și îi auzea certându-se.

În ciuda eforturilor depuse pentru a-și salva căsnicia, tot Ioana Ginghină a fost cea care și-a luat inima-n dinți și a depus actele de divorț.

”Tot eu, la un moment dat, am ales să depun actele pentru că nu mai puteam din cauza Ruxandrei. E mare, nu mai puteam să o mint, ea vedea… Cred că, dacă ar fi să fac un film despre această perioadă, ar ieși comedie. Pentru că noi ne certam pe terasă, seara, după ce se culca Ruxi, în șoaptă, să nu ne audă vecinii. Deci la noi era totul pe șușoteală. Nu existau țipete, scandaluri, chestii, pentru că nu aveam cum… Dar, la un moment dat, a trecut și vara, a venit iarna și era din ce în ce mai greu de controlat.

Așa a început să se mai audă și Ruxi se trezea, venea și ne spunea «Iar vă certați?» Ea simțea, mă simțea și mă vedea pe mine plângând. Aveam zile când… În perioada aia am fost mult mai singură. Așa se întâmplă, ne certăm și unul se desprinde de tot ce înseamnă casă și copil, iar altul trage mai tare. Încerci să faci totul singură, eram 24 din 24 cu Ruxi”, a mărturisit Ioana Ginghină.