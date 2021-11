Cântăreața a plecat să se mărite în Thassos, dar a trăit coșmarul vieții! Au crezut că ascunde un mort în rochia de mireasă

Silvia Stoiana se mărita în vara anului trecut, dar fericitul eveniment nu avea să fie ocolit de peripeții. Cântăreața și iubitul ei au stabilit ca marele eveniment să aibă loc în Grecia, la Thassos, cu o mână de invitați, din cauza pandemiei, dar într-un cadru de vis. Doar că la vamă… CANCAN.RO are povestea spumoasă și v-o prezintă, în exclusivitate.

Se întâmpla în urmă cu un an, atunci când solista de muzică pop fusese cerută de nevastă, iar răspunsul a fost un mare DA! La scurt timp, Silvia Stoiana și iubitul ei stabileau și datele evenimentului. Aveau să aleagă insula Thassos, unde visau să aibă nunta ca-n povești. Avea să se întâmple, doar că totul a fost presărat cu surprize. Prima, la vamă, unde agenții au devenit suspicioși. (CITEȘTE ȘI: POVESTE INCREDIBILĂ. „M-AM MĂRITAT, DEŞI MAMA MI-A SPUS SĂ NU O FAC. DUPĂ DOI ANI, AM RĂMAS ÎNSĂRCINATĂ. EXACT ÎN ACEA MAI FERICITĂ ZI, CINEVA A SUNAT LA UŞĂ…”)

Silvia Stoiana, cântăreața de muzică pop, a plecat să se mărite în Thassos, dar a avut parte de surprize

Pe bancheta din spate a mașinii, rochia de mireasă, învelită într-o husă deloc micuță. Nimic anormal, doar că vameșii au intrat la bănuieli. Au crezut că acolo se află un …cadavru! „Se uitau la noi de parcă aveam un mort în mașină, m-au pus imediat să arăt ce ascund acolo. Când am deschis husa în care era pusă rochia de mireasă, au început să râdă în hohote. Ne-au spus: am crezut că transportați un decedat! Le-am explicat că mă duc să-mi unesc destinul cu alesul inimii mele, pe plajă, în Grecia”, a povestit, amuzată, Silvia Stoiana.

Nu se încheiase totul. Urma o farsă de zile mari! Ajunși la destinație, cei doi ”miri” au fost întâmpinați de oamenii de la wedding-planner, cu care stabilisera toate detaliile legate de eveniment. Urma ca a doua zi să aibă loc nunta! Cântăreața avea planul ei, o farsă de zile mari pe care i-o pregătise iubitului. „Mi-am dorit să-l țin în suspans și să-l supun unui test de rezistență a iubirii, așa că am vorbit cu cei de la organizare ca, înainte de oficializarea căsătoriei, să pregătească o falsă ședință foto, doar cu el, să-l ducă pe o plajă pustie, unde să-l lase două, trei ore singur, timp în care eu mă pregăteam să fiu cât mai frumoasă în acea zi specială. Văzându-mă pentru prima dată în rochie de mireasă, când mi-am făcut apariția pe plajă, după tot chinul prin care trecuse, crezând că m-am răzgândit și nu mai vreau să mă căsătoresc cu el, a izbucnit în plâns de fericire și m-a îmbrățișat atat de tare”, a povestit artista. (NU RATA: CUM A PUS OCHII ALEX BODI PE EMA UTA. LOREDANA GROZA I-A ”CUPLAT”: ”A ÎNCEPUT SĂ SE MIȘTE LASCIV!”)

Silvia Stoiana și-a dorit foarte mult ca imaginile unice din ziua nunții ei să nu rămână doar pentru ei. Astfel, a compus o piesă sensibilă, plină de emoție… ”Pe aripi de înger” este noul single despre care artista spune că va deveni un imn al dragostei împlinite. „Îmi doresc ca această piesă să ajungă la sufletele celor îndrăgostiți, astfel încât să o folosească drept melodie pentru Dansul mirilor și să realizeze coregrafii spectaculoase”, a încheiat solista.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.