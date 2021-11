La asta nu te-ai fi așteptat din partea lui... Cu ce s-a ocupat Cătălin Cazacu înainte de a ajunge celebru “Mulți ani am lucrat...”

Cătălin Cazacu este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. Înainte de a deveni celebru, prezentatorul a îmbrățișat o meserie la care nu multă lume s-ar fi așteptat din partea lui și care acum speră să-i aducă succesul în afaceri. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, mărturisiri savuroase.

Cătălin Cazacu se numără printre puținele vedete de la noi din țară care nu se sfiește să pună “osul la treabă” în orice circumstanțe. Puțin sunt cei care știu faptul că, în urmă cu mai bine de 11 ani, prezentatorul TV împreună cu un prieten au pus bazele unei firme de securitate. Cum orice afacere la început de drum cere sacrificii mari, Cătălin Cazacu nu s-a sfiit să îmbrățișeze cu mare devotament meseria de agent de pază.

“Mergeam la intervenție”

Cazacu explică exact cum a început totul: “Toată povestea a pornit acum 11 ani, într-un birou mic unde avem dispeceratul. La momentul respectiv, firma avea trei angajați, eu, asociatul meu și un dispecer. Munceam 24 din 24 de ore, ajungeam foarte rar acasă. Noi mergeam la intervenție, noi mergeam la contracte, noi mergeam la încasat. Primi ani așa au fost, abia după am reușit să mai angajăm oameni”, ne-a povestit Cătălin Cazacu.

Cătălin Cazacu, bodyguard la discotecă!

Cine s-ar fi așteptat la așa ceva! După cum chiar el ne-a povestit, prezentatorul se pare că a fost extrem de muncitor de-a lungul carierei. Așa se face că, în tinerețe, Cătălin Cazacu a activat ca bodyguard la câteva discoteci din Timișoara, iar câțiva ani a lucrat ca agent de intervenție:

“În anii tinereții am muncit ca bodyguard și eu la câteva discoteci, după car mulți ani am lucrat ca agent de intervenție. Am muncit mult și a durat mai mult ca să ajungem unde suntem astăzi. A meritat din plin. Firma este prezentă în mai toate orașele mari din România, iar de puțin timp am deschis birourile, la etajul 17 al unei clădiri din București. Noi, o mică firmă din provincie care a plecat de la trei angajați și două Smart-uri. Este un domeniu foarte greu. Suntem supravegheați și subordonați structurilor Statului și funcționăm după reguli stricte”, ne-a mai destăinuit Cătălin Cazacu.

A suferit din cauza pandemiei!

Cătălin Cazacu a avut și el de suferit din cauza pandemiei. Prezentatorul a povestit că a fost infectat cu noul coronavirus, iar perioada aceea nu a fost deloc ușoară pentru el:

„Știu că virusul există, am avut boala la început, când nu o făcea nimeni și am crezut că o să mor, după care am constatat că cea mai mare frică este cea pe care ne-o induce societatea și faptul că nu știm nimic despre boala asta. M-am dus să mă vaccinez, m-am dus, mi-am făcut și a doua doză, urmează să o fac și pe a treia”, ne declara Cătălin Cazacu, în urmă cu ceva timp.