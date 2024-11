30 de copii, bursieri Hope and Homes for Children, premiați de campionii olimpici ai României

Fundația Hope and Homes for Children, alături de 10 sportivi-campioni, a premiat aseară, în cadrul Galei Burselor DAR, 30 de copii cu rezultatele excepționale la învățătură, în sport și în arte. Proiectul Burselor DAR, aflat la a treia ediție, este dedicat recunoașterii și susținerii performanțelor remarcabile ale copiilor și tinerilor din medii vulnerabile, pentru ca lipsurile să nu le fure dreptul de a străluci. Evenimentul a fost găzduit de Bănca Națională a României, unde, în această perioadă, se desfășoară expoziția temporară Un alt fel de tezaur: Campionii României.

Aseară, chiar campionii României – David Popovici, Ionela și Marius Cozmiuc, Maria și Florin Lehaci, Roxana Anghel, Florin Enache, Andrei Sebastian Cornea, Amalia Bereș și Florin Horodișteanu – au premiat excelența, într-o întâlnire plină de puterea performanței și de vulnerabilitatea drumului până acolo.

David Popovici, Ambasador Hope and Homes for Children, a transmis un mesaj de încurajare tinerilor bursieri: „Fiecare dintre voi are puterea de a transforma lumea, iar prezența noastră aici, alături de voi, pentru a celebra succesul vostru, este o onoare. Prin muncă și perseverență, sunteți inspirație pentru ceilalți și exemple vii că nimic nu este imposibil atunci când îți urmezi visul cu determinare și curaj.”

Membrii lotului olimpic de canotaj au vorbit despre importanța disciplinei și a muncii asidue și i-au încurajat pe tinerii bursieri să își urmeze visurile, indiferent de cât este de greu – subliniind puterea educației în drumul spre excelență.

2.000 de euro este valoarea fiecărei burse

Hope and Homes for Children își propune, prin acest program de burse, să sprijine tinerii din medii defavorizate, oferindu-le nu doar suport financiar, ci și mentori care să îi îndrume și să îi motiveze. Programul Burselor DAR are ca scop oferirea de oportunități egale copiilor talentați, pentru ca poveștile grele de viață sau neajunsurile să nu mai taie aripile celor cu rezultate remarcabile.

Fundația s-a angajat, începând cu 2022, să susțină performanța copiilor și tinerilor cu potențial extraordinar prin intervenții în valoare de 2.000 de euro, pentru fiecare.

Bursierii anului școlar 2024-2025 sunt atât elevi, cât și studenți, provenind din București și alte 9 județe ale țării. Procesul de selecție a fost realizat de echipa Hope and Homes for Children, alături de un juriu alcătuit din personalități din diverse domenii: jurnaliștii Amalia Enache, Florin Negruțiu și Mihai Morar, alături de antrenorul de înot Adrian Rădulescu, violonistul Alexandru Tomescu, psihologul Diana Vasile și trainerul Dorin Boabeș, s-au alăturat acestui proiect, contribuind cu expertiza și viziunea lor la identificarea tinerilor care vor beneficia de bursele acestui program.

Partenerii Hope and Homes for Children care fac posibile Bursele DAR: Alliance Healthcare România, Banca Transilvania, B&BCollection, Douglas Romania, ZARA România ca parte a echipei Inditex și PENNY Romania.

Despre Hope and Homes for Children România

În total, în 26 de ani de intervenții, Hope and Homes for Children România a susținut 43.400 de copii să rămână în siguranță lângă părinții sau familia lor extinsă și să nu fie instituționalizați, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie. Din 1998 și până în prezent, Fundația a contribuit la închiderea a 72 de centre de plasament, iar prin eforturile Hope and Homes for Children și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 128 de case familiale, cu 7.400 de copii scoși din orfelinate și aproape 2.000 reintegrați în familia naturală sau extinsă.

https://hopeandhomes.ro