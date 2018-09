400 de câini, în pericol de a muri de foame

400 de câini de la adăpostul Măriuța – din localitatea doljeană Desa – sunt în pericol de a muri de foame pentru că proprietara acestuia nu mai are bani să întrețină adăpostul. Femeia a investit în adăpost toții banii pe care i-a câștigat la muncă în Italia, dar acum s-a trezit că nu mai are niciun leu să cumpere mâncare pentru patrupede. A apelat la voluntari, însă numai o tânără din Craiova s-a oferit să îi aducă câțiva saci cu mâncare care vor asigura hrana câinilor doar pentru o zi.

Daniela Popovici a înfiinţat acest adăpost în anul 2017, după ce s-a întors din Italia unde muncise 11 ani. Cu banii strânţi acolo a ridicat aici mai multe padocuri pe un teren ce aparţinea părinţilor. Atunci avea 50 de câini şi pisici, iar acum a reuşit să salveze de la eutanasire 400. I-a adunat de la adăposturile, unde urmau să fie eutanasiaţi. Numai că acum femeia s-a trezit că nu mai are bani să întreţină adpostul.

„Suntem într-un impas, există riscul ca aceşti câini să moară de foame. Dar mă gândesc că aceştia oameni ştiu să facă diferenţa între un om care îşi dedică viaţa animalelor şi poate întind o mână de ajutor. Eu zic că dacă renunţi la 15 lei pe lună reuşim să depăşim momentul”, spune Daniela Popovici, preşedinte Asociaţia Măriuţa. Disperată, femeia a făcut apel pe reţelele de socializare, însă numai o tânără din Craiova i-a întins o mână de ajutor. Localnicii nici nu vor să audă.

„Am venit cu intenţia bună, am cumpărat mâncare, tot ce era necesar că ştiu că are pisici, căţeluşi, am venit pentru câteva ore”, spune voluntarul.

Orice donatie cât de mică ajută:

Beneficiar: Asociația pentru protectia animalelor Mariuța Adresa: Str. Alexandru Vlahuță 89, Desa, Jud. Dolj, 207225

IBAN

Ron: RO63BRDE170SV37819291700

Euro: RO18BRDE170SV40406211700

Banca: BRD, Cod Swift: BRDEROBU Paypal: daniela.chitiburu@yahoo.com Facebook:

https://www.facebook.com/asociatia.mariuta/

