A intrat în cartea recordurilor, după ce și-a băgat în corp nu mai puțin de 453 de piercinguri. Și nu e totul! Germanul Rolf Buchholz, de 58 de ani, este omul cu cel mai mult metal montat pe corp, iar 278 de piercinguri sunt montate pe penis.

Rolf a recunoscut că este dependent de obiectele metalice care să-I fie atârnate de corp, motiv pentru care a dezvăluit că nu are de gând să se oprească aici. Rolf are doar o singură frică, să nu fie lovit de fulger. Și are chiar toate motivele să tremure, la cât metal poartă pe el. „Mi-e teamă să nu mă trăsnească atunci când fulgeră afară”, a spus acesta.

Astfel, atunci când sund descărcări electrice, neamțul nu iese din casă, mai mult, stă departe de ferestre.

Buchholz a început să îşi monteze cercei pe corp pentru că și-a propus să fie unic în lume și să intre în Cartea Recordurilor. Dar și pentru că, la locul de muncă, o bancă unde a stat nu mai puțin de 25 de ani, regulile erau stricte. Le-a reuşit pe amândouă.

Recent a fost invitat în Ucraina, la Kiev, să le vorbească unor tineri studenţi despre arta postmodernă şi a declarat că şi-a găsit iubită, după mulţi ani de singurătate.