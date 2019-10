48 de morți și 35 de răniți: cel mai grav accident rutier din România

Accidentul înfiorător produs în weekend în Ialomița a îndoliat întreaga Românie și este cel mai grav incident rutier înregistrat în ultimii cinci ani în țara noastră. Din nefericire, cea mai mare tragedie petrecută pe o șosea de la noi a fost în urmă cu aproape 40 de ani. Atunci 48 de oameni au murit, iar alți 35 au fost răniți, după ce un autobuz s-a prăbușit într-o mlaștină din județul Botoșani.

Cel mai grav accident rutier din România a avut loc în 1980 – bilanțul: 48 de morți și 35 de răniți

Potrivit informațiilor oficiale, cea mai mare catastrofă rutieră din istoria României a avut loc pe 29 iunie 1980, pe un drum din judeţul Botoşani, la graniţa cu Suceava. Șoferul unui autobuz plin cu oameni nu a mai putut stăpâni mastodontului din cauza unei defecţiuni tehnice şi s-a prăbuşit într-o mlaştină adâncă de la marginea şoselei. Supraviețuitorii accidentului au povestit că, după trecerea râului Siret, pe un segment de drum înălţat denumit “La 7 poduri”, s-a auzit un zgomot puternic, autobuzul a scăpat de sub control, a părăsit şoseaua prin dreapta, de pe un pod, şi s-a prăbuşit într-o mlaştină. 48 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 35 au fost rănite.

Valeria Aparaschivei, soţia şoferului ocupa în autobuz locul din dreapta faţă, și a făcut mărturisiri sfâșietoare despre clipele de viață și moarte.

“În momentul producerii accidentului, autobuzul a rupt balustrada podului şi a căzut pe o parte în mlaştina de sub pod. În urma izbiturii, geamurile laterale s-au spart şi apa a năvălit în interior, împingându-i pe mulţi dintre pasageri afară. Mulţi dintre cei care au ieşit însă la suprafaţa apei s-au înecat, pentru că nu ştiau să înoate. Eu am fost conştientă că am venit cu umărul în rama geamului, am reuşit să ies printr-un geam lateral şi am ştiut să înot, asta m-a salvat, altfel acolo rămâneam şi eu. Autobuzul a căzut întâi pe o parte, iar apoi s-a lăsat la fund, după ce s-a întors cu roţile în sus. Oamenii se ţineau unii de alţii, în încercarea de a se salva”, și-a amintit Valeria Aparaschivei într-un interviu oferit în urmă cu ceva timp.

Autobuzul efectua o cursă regulară de la Fălticeni spre Botoşani

Autobuzul cu numărul de înmatriculare 31-SV-2049 a plecat în acea zi fatidică din Fălticeni și ar fi trebuit să ajungă în Botoșani, șoferul făcând o cursă regulată. La plecare, mai multe femei, copii şi bărbaţi s-au îngrămădit în mastodontul neîncăpător, cu motorul în interior. Pe parcursul cursei, alţi călători nerăbdători din Salcea şi Dumbrăveni au sporit înghesuiala în maşina supraaglomerată.