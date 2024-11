50.000 de dolari pentru un copil perfect: Noua modă controversată printre starurile ultrabogate!

O nouă tendință neobișnuită a apărut recent în Silicon Valley: companii de tehnologie a fertilității care se ocupă cu producerea de „superbebeluși”. Contra cost, pentru sume de până la 50.000 de dolari, cuplurile foarte bogate pot alege trăsăturile viitorului lor copil.

Mai mulți antreprenori din domeniul tehnologiei foarte cunoscuți, cum ar fi CEO-ul Open AI, Sam Altman, CEO-ul 23andMe, Anne Wojcicki, și miliardarul Peter Thiel, au ales să susțină startup-uri cu nume precum Orchid Health, Gattaca Genomics și Genomic Prediction.

Aceste companii folosesc o nouă tehnologie cunoscută sub numele de testare genetică preimplantare pentru tulburări poligenice, sau PGT-P, pentru a selecta embrionii în timpul fertilizării in vitro.

Embrioni scanați și selectați pentru a elimina riscul unor boli și a accentua trăsături fizice și de caracter

Aceste companii le promit potențialilor părinți că ei pot să „atenueze mai multe riscuri” și să valorifice „potențialul vieții„. Companiile respective se oferă să examineze embrionii pentru existența unor afecțiuni multigene, cum ar fi bolile de inimă, diabetul și depresia.

„Ar fi o prostie să nu verifici aceste lucruri„, a spus fondatorul și CEO-ul Orchid.

Până acum, mai mult de o duzină de cupluri care au recurs la FIV au colaborat cu compania Heliospect Genomics pentru a se asigura că bebelușii lor au o inteligență superioară, potrivit înregistrărilor video cu camera ascunsă obținute de grupul Hope Not Hate, a scris RADAR ONLINE.

În filmare, un angajat Heliospect explica cum potențialii părinți ar putea clasifica până la 100 de embrioni pe baza „IQ-ului și a celorlalte trăsături obraznice pe care toată lumea le dorește„, inclusiv sexul, înălțimea și riscul lor de obezitate și boli mintale.

„Toată lumea poate avea toți copiii pe care îi dorește și poate avea copii care sunt practic fără boli, inteligenți, sănătoși„, a declarat CEO-ul Heliospect, Michael Christensen, într-un apel video în noiembrie 2023.

El a explicat cum ovulele cultivate în laborator ar permite cuplurilor să creeze embrioni la scară industrială – o mie sau chiar un milion – din care o selecție pe criterii de elită ar putea fi aleasă pentru implantare.

În viitor, Heliospect ar putea fi, de asemenea, în stare să verifice existența unor trăsături precum depresia, narcisismul și psihopatia, precum și creativitatea și frumusețea.

Ulterior, reprezentanții Heliospect au negat că ar promova producția de embrioni în masă sau selecția genetică de elită.

În timp ce apărătorii acestei abordări, precum filozoful Jonathan Anomaly (care în prezent lucrează pentru Heliospect), au spus că părinții „ar trebui să fie liberi și poate chiar încurajați să folosească tehnologia pentru a îmbunătăți perspectivele copiilor lor„, alții, cum ar fi Katie Hasson de la Centrul pentru Genetică și Societate, nu sunt de acord.

Aceste tehnologii „întăresc credința că inegalitatea vine din biologie, mai degrabă decât din cauze sociale„, a spus Hasson.

(Citește și: Ce mașină are Elena Lasconi? Candidata din turul 2 al alegerilor a condus prima oară un autoturism Dacia)

Ce efecte negative ar putea de fapt avea selectarea trăsăturilor viitorului copil

La rândul lor, Julia Brown și Daphne Martschenko, în The San Francisco Standard, au analizat efectele negative ale noii tehnologii.

În primul rând, din punct de vedere clinic, acuratețea și utilitatea PGT-P sunt limitate, au afirmat cele două autoare.

Mai grav, PGT-P, de fapt, ar putea fi un indiciu privind o problemă serioasă: părinții care încearcă să obțină control total asupra copiilor lor.

Tehnologia PGT-P promovează o idee foarte limitată despre sănătate și succes și subminează condițiile sociale în care oamenii își ating potențialul.

Susținătorii PGT-P nu au atât de mult control pe cât ar putea crede atunci când încearcă să aleagă unele trăsături în timp ce resping altele. Poate că pare – dar nu este – ușor să selectezi embrionul cu cel mai mic risc genetic de boli de inimă și cel mai mare potențial de educație.

Părțile genomului care afectează o trăsătură complexă afectează și altele.

De exemplu, selectarea unui embrion cu șanse puțin mai mari de educație înseamnă și selectarea unui embrion cu un risc relativ cu 16% mai mare de a dezvolta tulburare bipolară, potrivit unui articol din The New England Journal of Medicine. Iar cercetările genetice arată suprapuneri semnificative între numeroasele variante genetice asociate cu autismul și afecțiunile psihiatrice.

Așteptarea ca un copil să aibă un avantaj genetic poate lipsi indivizii de ceva fundamental pentru dezvoltarea ființei umane: libertatea de a deveni ei înșiși, susțin cele două autoare.

Punerea accentului pe succesul la școală în sine nu duce la rezultate mai bune. De fapt, atenția constantă la rezultatele școlare le poate face rău copiilor.

Copiii sunt mai predispuși să se descurce bine la școală atunci când cresc într-un mediu cu căldură familială și o rutină a familiei și când pot descoperi cine sunt și ce îi face diferiți.

Părinții care folosesc PGT-P ar putea argumenta că pot echilibra cerințele școlare și dezvoltarea socială și emoțională, dar de fapt PGT-P promovează ideea că părinții pot și ar trebui să controleze variabile care în realitate nu sunt întotdeauna legate de succesul sau împlinirea viitoare.

„Stresul copleșitor” al așteptărilor privind succesul copiilor

Presiunile sociale exercitate asupra părinților moderni pentru a controla ceea ce nu pot este o criză de sănătate publică.

Chirurgul general al SUA, Vivek Murthy, a tras un semnal de alarmă, arătând că 48% dintre părinți se confruntă cu un stres „complet copleșitor” din cauza așteptărilor imposibile de a oferi unui copil cel mai bun început posibil în viață. Murthy a cerut o schimbare de la încercarea de a optimiza totul despre viața unui copil.

Publicitatea crescândă despre PGT-P trimite un mesaj opus și dăunător – că sănătatea, succesul și fericirea încep cu genetica și controlul și optimizarea parentală. De fapt, PGT-P crează așteptări care nu pot fi îndeplinite.

(Citește și: Averea lui Prigoană, împărțită așa cum nu se aștepta nimeni: ”Honorius a…”)