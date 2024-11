Averea lui Prigoană, împărțită așa cum nu se aștepta nimeni: ”Honorius a...”

Cum ar fi împărțit Silviu Prigoană averea, de fapt? Văru Săndel, prieten foarte apropiat cu regretatul afacerist, a făcut dezvăluirea! Ce a spus despre relația pe care o avea cu băieții lui? Iată despre ce este vorba!

Silviu Prigoană s-a stins din viață pe data de 12 noiembrie, iar vestea a venit ca un fulger pentru toți cei ce l-au cunoscut și apreciat. Văru Săndel este foarte afectat de decesul regretatului afacerist, iar recent a vorbit despre cât de mult își iubea fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu familia.

Potrivit lui Văru Săndel, Silviu Prigoană a decis să nu facă diferențe între copiii lui, așa că le-ar fi lăsat moștenirea în mod egal. Ba chiar mai mult, afaceristul s-a asigurat că totul va fi așa cum își dorea el, motiv pentru care a lăsat acte cu privire la moștenire.

„Cred că Silviu Prigoană a lăsat un testament corect pentru toți băieții lui. Nu știu cât a avut, care sunt sumele, dar știu că dacă a avut ceva a împărțit copiilor, asta știu sigur. Honorius are grijă ca lucrurile astea să se întâmple. Nici nu cred că a fost vorba de testament, altfel au fost reglate lucrurile. Cred că a știut să aranjeze lucrurile, pentru că pare că simțea că nu va mai fi mult. Mereu zicea asta”, a declarat Văru Săndel, potrivit wowbiz.ro .

Honorius Prigoană se ocupă de afacerile tatălui său de multă vreme. Chiar dacă era uneori sever, regretatul afacerist își iubea foarte mult copiii. Văru Săndel îi duce dorul lui Silviu Prigoană și își amintește de faptul că fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu nu își dorea să apară poze cu el după deces.

„Le-a lăsat fiecăruia cum a considerat el de cuviință. Prigoană ținea foarte mult la copiii ăștia. Honorius l-a moștenit pe Prigoană, dar are și multe calități primite de la mamă. Honorius e cu un plus, are mai multă diplomație”, a adăugat artistul.