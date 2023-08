50 de milioane de euro pentru a cumpăra FCSB! Un afacerist american, de origine română, i-a făcut oferta lui Becali

La finalul sezonului trecut din Superliga, Gigi Becali a anunțat că este dispus să vândă FCSB. Totuși, latifundiarul din Pipera pare să fi renunțat momentan la idee, în ciuda faptului că nu duce lipsă de oferte. Becali a dezvăluit că înaintea partidei FCSB – Nordsjaelland a primit o ofertă, extrem de tentantă, din partea unui om de afaceri american.

FCSB are un parcurs excelent în startului noului sezon din Superliga, dar și în preliminariile Conference League. Prestațiile bune ale echipei par să-l fi convins pe Gigi Becali să renunțe la ideea de a vinde clubul. Totuși, latifundiarul din Pipera nu duce lipsă de oferte.

Gigi Becali a primit o ofertă uriașă pentru a vinde FCSB

Joi, 10 august 2023, FCSB și Nordsjaelland au remizat alb, scor 0-0, în prima manșă din turul trei al preliminariilor Conference League. După meci, Gigi Becali a făcut o dezvăluire uluitoare. Mai exact, latifundiarul din Pipera a anunțat că a primit o ofertă de 50 de milioane de euro, pentru a vinde echipa, din partea unui om de afaceri american cu origini românești. Becali a cerut imediat părerea familiei, iar fetele sale l-au sfătuit să nu renunțe la FCSB. În plus, duhovnicul său i-a dat același sfat. Astfel, Becali a refuzat oferta și a decis să investească în continuare la formația roș-albastră.

„Ieri, înainte de meci, am avut o ofertă de la un american, 50 de milioane de euro. Am zis că nu dau echipa. Bine, oferta am avut-o cu vreo 2 săptămâni înainte, am zis, stai puțin, cu gândul să o dau… Au zis copiii, tată dacă dai echipa ce o să faci tu, tu numai la biserică mergi, altceva nu, la botez nu mergi, la nunți nu mergi, concediu nu mergi, ce o să faci cu banii?

Și am zis, când m-a sunat ieri, nu o dau că nu vor copiii. Mi-a zis, domnul Becali, spune un preț, care să nu-l mai refuze copiii. Dar să o dai, nu să te joci cu noi… E un român, un american care are origini românești, copiii lui doar puțin, unul dintre copii e disperat cu FCSB-ul, spun să le zic 100, dacă le zic 100 și dacă zic că dau, ce mă fac? Mă fac de rușine. Atunci am zis, bă nu mai. Mai ales că și duhovnicul meu a zis nu, nu vreau”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

