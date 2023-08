73 de morți la Johannesburg, după un incendiu uriaș. Ce s-a descoperit în clădirea care a luat foc

Tragedie de nedescris în cel mai mare oraș din Africa de Sud. Cel puțin 73 de oameni și-au pierdut viața, joi, în urma unui incendiu devastator dintr-o clădire cu cinci etaje din Johannesburg. Printre persoanele decedate se numără și copii. Ce spun autoritățile despre nenorocirea care a cutremurat o lume întreagă?

Un incendiu devastator a avut loc într-o clădire cu mai multe etaje din Johannesburg, cel mai mare oraș din Africa de Sud. Serviciile de urgență au anunțat că cel puțin 73 de persoane și-au dat ultima suflare, în urma nenorocirii care a înmărmurit o țară întreagă și nu numai. Oamenii s-au speriat teribil atunci când focul a izbucnit. Mulți au sărit de la etaje, în speranța că viața lor va fi salvată. Acum zac fără viață pe asfalt. Conform BBC, șapte dintre victimele dezastrului sunt copii.

Autoritățile au evacuat de urgență clădirea. Purtătorul de cuvânt al serviciilor de urgență, Robert Mulaudzi, a făcut primele declarații după tragedie, mărturisind că este în desfășurare o operaţiune de căutare şi recuperare. Numărul morților s-ar putea să crească, a mai transmis acesta. Momentan, nu este cunoscută cauza incendiului. În interiorul clădirii cu cinci etaje se află un „adăpost improvizat”.

„Sunt o mulţime de structuri informale în interiorul clădirii. Există multe resturi pe care trebuie să le îndepărtăm”, a explicat oficialul.

În mare parte, incendiul a fost stins. Imaginile surprinse de oamenii legii sunt de-a dreptul cumplite. Mașini de pompieri și ambulanțe stau în fața clădirii cu ferestre arse, izolată de Poliție. Autoritățile speră să nu mai existe și alte victime. Cei care au supraviețuit incendiului vor fi găzduiți într-o altă clădire a primăriei, a transmis public un oficial al Guvernului.

Edilul orașului Johannesburg a aruncat vina pe „cartelurile” criminale care vânează persoane vulnerabile și sărace și „deturnează” clădiri, pe care apoi le supraaglomerează până devin un loc periculos, mai scrie presa străină. Din acest motiv ar fi izbucnit incendiul, susține primarul. Martorii au povestit că cel puțin 200 de oameni ar fi locuit în clădirea respectivă.

