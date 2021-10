A ajuns viral pe TikTok! Un român, aflat în spatele gratiilor în Franța, le arată urmăritorilor ce viață duce. Dedică și melodiile lui Dani Mocanu!

Pe o platformă socială, un bărbat român care se află în spatele gratiilor în Franța, a devenit viral, după ce a încărcat mai multe videoclipuri în care le arată urmăritorilor diferite lucruri: fie face dedicații, mai ales cu melodiile lui Dani Mocanu, fie le arată acestora ce viață are în închisoare.

Un tânăr se află în spatele gratiilor în Franța. Românul din spatele contului de pe TikTok ”Legenda” postează diferite videoclipuri în care fie le arată urmăritorilor săi cum este viața în închisoare, fie face dedicații muzicale, pe fundal auzind și melodiile lui Dani Mocanu, fie le arată acestora ce relație apropiată are cu fiica sa. Bărbatul a reușit să strângă peste 16.000 de urmăritori pe TikTok. Mulți dintre internauți i-au adresat în comentarii, la videoclipuri, diferite întrebări legate de viața din penitenciar.

Le-a arătat urmăritorilor ce face un deținut seara

Într-unul dintre videoclipuri, bărbatul le arată urmăritorilor ce face seara, de exemplu: ”Să vă arăt ce face un deținut seara, înainte să se pună să doarmă. Eu de exemplu la cinci am făcut sport, apoi am vorbit acasă, am compus o melodie și am zis să fac videoclipul de seară. O să fac să mânc. Să îmi fac să mânc un sandwich, așa frumos. O să beau și un pahar de lapte și asta va fi mâncarea din seara asta. Nu o să mânc carne și chiar o să mânc foarte multe fructe. Fructe, fructe, îmi place. O să continui în fiecare zi să vă arăt o zi din viața mea din pușcărie și cum îmi omor eu timpul și cum îmi petrec eu timpul aici. Vă doresc o seară frumoasă la toată lumea și tot binele din lume. Vă pup!”.

Sursă foto: capturi video TikTok