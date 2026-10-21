A apărut pe covorul roșu și a lăsat pe toată lumea cu gura căscată! Celebra actriță din „Joker” este însărcinată cu primul copil

Zazie Beetz, actrița cunoscută pentru rolurile sale din „Joker”, „Deadpool 2” și serialul „Atlanta”, este însărcinată cu primul copil, la vârsta de 35 de ani. Vedeta a ales un moment special pentru a dezvălui vestea, apărând cu burtica de gravidă la vedere la premiera noului său serial, „Nocturne”, organizată la New York. Alături de ea s-a aflat soțul său, scenaristul și actorul David Rysdahl, în vârstă de 39 de ani, care a pozat zâmbitor și și-a ținut mâna pe burtica viitoarei mame. Cei doi sunt căsătoriți din 2023 și urmează să devină părinți pentru prima dată.

Zazie Beetz a dezvăluit că este însărcinată la premiera noului său serial

Zazie Beetz a atras toate privirile marți, 20 octombrie 2026, când și-a făcut apariția la premiera din New York a serialului „Nocturne”, o nouă producție polițistă care urmează să fie lansată pe platforma Apple TV+. Evenimentul a devenit cu atât mai special cu cât actrița a profitat de ocazie pentru a dezvălui publicului că așteaptă primul copil împreună cu soțul său, David Rysdahl.

Potrivit publicației People, actrița în vârstă de 35 de ani a pășit pe covorul roșu într-o ținută din două piese, formată dintr-o jachetă și o fustă cu dungi, semnată de designerul Maximilian Raynor și inclusă în colecția pentru primăvara anului 2027. Alegerea vestimentară i-a pus în evidență burtica de gravidă, transformând apariția într-un anunț public al sarcinii.

David Rysdahl, în vârstă de 39 de ani, a însoțit-o la eveniment, iar fotografiile surprinse pe covorul roșu îi arată pe cei doi zâmbind împreună. În unele imagini, scenaristul își ține mâna pe burtica soției sale, într-un gest tandru care a atras atenția fotografilor.

Reprezentantul actriței nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii, însă apariția celor doi a reprezentat prima dezvăluire publică a sarcinii. Deocamdată, Zazie Beetz și David Rysdahl nu au oferit informații despre sexul copilului sau despre data estimată a nașterii.

Povestea de dragoste dintre Zazie Beetz și David Rysdahl. S-au cunoscut la un atelier de actorie

Zazie Beetz și David Rysdahl formează un cuplu de mai mulți ani, iar povestea lor a început într-un context legat de profesia pe care amândoi o iubesc. Potrivit publicației Essence, cei doi s-au cunoscut în urmă cu aproape un deceniu, în cadrul unui atelier de actorie, iar relația lor s-a dezvoltat atât pe plan personal, cât și profesional.

În mai 2022, actrița confirma, într-un interviu exclusiv acordat revistei Vanity Fair, că ea și David Rysdahl sunt logodiți. Un an mai târziu, cei doi s-au căsătorit în Germania, țara natală a actriței, ceremonia fiind organizată la Salveymühle by Zaza, potrivit informațiilor publicate anterior de revista Elle.

Relația lor se bazează și pe o pasiune comună pentru industria cinematografică, iar David Rysdahl a vorbit în mai multe rânduri despre felul în care colaborarea profesională i-a apropiat.

Într-un interviu acordat publicației New York Daily News, în februarie 2022, scenaristul explica faptul că amândoi au crescut profesional în industria divertismentului și au început să privească proiectele cinematografice dintr-o perspectivă colaborativă, dorindu-și să se implice nu doar în interpretarea personajelor, ci și în procesul de creație.

„Zazie și cu mine am crescut amândoi în industrie și am abordat lucrurile într-un mod colaborativ. Uneori, ca actor, vii, îți faci treaba și totul se termină. Dar există mult mai mult de explorat. Vreau să fiu în sala de montaj. Vreau să contribui la construirea proiectului încă de la început”, declara David Rysdahl.

Acesta explica și faptul că dorința de a susține poveștile și vocile în care cred i-a determinat să se implice în producția de film, nu doar în actorie.

„Am început să abordăm lucrurile și din postura de producători și să ne întrebăm: «Putem susține vocile care contează pentru noi? Putem crea povești și putem avea un rol mai important în realizarea lor?» Aceasta a fost, într-un fel, motivația din spatele deciziei noastre”, a adăugat el.

Cei doi soți au lucrat împreună în mai multe producții și și-au înființat propria companie

Dincolo de relația sentimentală, Zazie Beetz și David Rysdahl au construit și un parteneriat profesional, colaborând la mai multe proiecte cinematografice și de televiziune. Cei doi au apărut împreună în episodul al patrulea din sezonul al șaselea al serialului „Black Mirror”, dar și în filmul „Dead Pigs”, lansat în 2018, respectiv în producția „Nine Days”, din 2020.

Experiențele comune i-au determinat să își înființeze propria companie de producție, Sleepy Poppy, despre care au vorbit anterior într-un material publicat de NPR. Prin acest proiect, cei doi și-au propus să ofere un spațiu în care artiștii să poată experimenta liber și să dezvolte povești originale.

Compania a fost descrisă de cei doi drept un loc în care oamenii se pot simți ca într-un spațiu de joacă dedicat creativității, iar povestitorii își pot exprima personalitatea autentică, explorând idei cu bucurie, pasiune, curiozitate și modestie.

David Rysdahl a vorbit și despre avantajele unei relații în care ambii parteneri lucrează în același domeniu, explicând că el și soția sa obișnuiesc să se ajute reciproc atunci când pregătesc roluri sau analizează scenarii.

„Ea este profesoara mea de actorie, iar eu sunt profesorul ei. Ne citim mereu materialele unul altuia, venim cu idei, bem un pahar de vin și spunem: «Bine, hai să încercăm. Hai să citim scena și să ne jucăm puțin cu ea»”, declara scenaristul într-un interviu acordat Awards Radar în 2024.

Această colaborare permanentă a devenit una dintre caracteristicile relației lor, iar vestea că urmează să devină părinți marchează o nouă etapă în viața cuplului.

Zazie Beetz se pregătește pentru lansarea serialului „Nocturne”

Anunțul sarcinii vine într-o perioadă importantă și pentru cariera actriței, care se pregătește pentru lansarea serialului „Nocturne”, programată pentru 30 octombrie 2026, pe Apple TV+.

Noua producție îi aduce împreună pe Zazie Beetz și pe mai mulți actori cunoscuți, printre care Stephen Graham, Liev Schreiber, Chrissy Metz și Rory Culkin.

Actrița, devenită cunoscută publicului larg datorită rolului Van din serialul „Atlanta”, și-a consolidat popularitatea prin aparițiile din „Deadpool 2” și „Joker”, reușind să își construiască o carieră variată, atât în producții de televiziune, cât și în filme de succes.

Premiera de la New York a reprezentat astfel un moment cu dublă semnificație pentru Zazie Beetz, care și-a prezentat noul proiect profesional și, în același timp, a împărtășit publicului una dintre cele mai importante vești din viața sa personală.

La 35 de ani, actrița se pregătește să devină mamă pentru prima dată, alături de bărbatul cu care împarte de aproape un deceniu atât viața de cuplu, cât și pasiunea pentru cinematografie.

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