A născut după 12 ani de căsnicie! Cântăreața de 37 de ani a publicat primele imagini cu bebelușul și a surprins cu numele ales

Bucurie imensă în familia cântăreței Michelle Zauner, solista trupei Japanese Breakfast, care a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 37 de ani. Artista și soțul ei, muzicianul Peter Bradley, au întâmpinat venirea pe lume a primului lor copil, iar vestea a fost făcută publică prin intermediul unor fotografii emoționante postate pe Instagram. Michelle Zauner a dezvăluit și numele neobișnuit pe care l-a ales pentru bebeluș, surprinzându-și admiratorii cu imagini din prima lună petrecută alături de noul membru al familiei. Anunțul vine la câteva luni după ce cântăreața și-a dezvăluit sarcina chiar pe scena unui festival de muzică din New York, unde a vorbit deschis despre experiența de a susține concerte în timp ce aștepta un copil.

Michelle Zauner a devenit mamă pentru prima dată. Primele fotografii cu bebelușul

Michelle Zauner, solista formației Japanese Breakfast și autoarea volumului Crying in H Mart, a devenit mamă pentru prima dată, la vârsta de 37 de ani. Artista și soțul ei, Peter Bradley, chitaristul trupei, au întâmpinat venirea pe lume a primului lor copil, iar cântăreața a ales să împărtășească momentul special cu admiratorii săi printr-o serie de fotografii publicate pe Instagram.

Potrivit publicației People, care a relatat vestea pe 19 octombrie 2026, Michelle Zauner a distribuit imagini surprinse în prima lună de viață a bebelușului, oferind astfel o privire asupra noii sale vieți de familie. Într-una dintre fotografii, artista apare ținându-și copilul în brațe, înfășurat într-o păturică albă, în timp ce cei doi se află în fața unui platou impresionant cu sushi.

Imaginea, care combină un moment intim de familie cu un decor gastronomic inedit, a atras atenția admiratorilor, însă cea de-a doua fotografie a venit cu o dezvăluire și mai importantă. Cântăreața a publicat un prim-plan cu bebelușul și a anunțat numele ales pentru acesta: Mnemo.

„O lună cu Mnemo!”, a scris Michelle Zauner în descrierea postării, confirmând astfel că primul său copil împlinise deja o lună de viață.

Artista nu a oferit, în materialul citat de People, alte detalii despre naștere sau despre semnificația numelui ales, preferând să marcheze evenimentul prin fotografii și un mesaj scurt, dar plin de emoție.

Cântăreața și-a anunțat sarcina pe scena unui festival din New York

Michelle Zauner și Peter Bradley sunt căsătoriți din 2014, iar venirea pe lume a primului lor copil marchează un nou capitol în relația celor doi muzicieni. Soțul artistei este și colegul său de trupă, astfel că povestea lor personală și colaborarea profesională sunt strâns legate de mai bine de un deceniu.

Sarcina a fost anunțată în luna iunie 2026, când Michelle Zauner a participat la Governors Ball Music Festival, organizat la New York. Cântăreața a ales un mod neobișnuit de a împărtăși vestea cu publicul, publicând pe Instagram o fotografie în care apărea pe scenă alături de soțul ei.

„Jpreggie!”, a scris artista în dreptul imaginii, folosind un joc de cuvinte pentru a anunța că este însărcinată.

În timpul festivalului, Michelle Zauner a purtat o ținută verde, alcătuită inclusiv dintr-un cardigan lăsat deschis, care îi evidenția burtica de gravidă. Apariția a reprezentat unul dintre primele momente în care cântăreața și-a prezentat public sarcina, iar artista nu a încercat să ascundă schimbările prin care trecea corpul său.

Dimpotrivă, Michelle Zauner a vorbit cu entuziasm despre experiența de a continua să cânte în fața publicului în timpul sarcinii, explicând că maternitatea nu o împiedică să își păstreze identitatea artistică.

„Este incredibil de încurajator”. Ce spunea Michelle Zauner despre concertele susținute în timpul sarcinii

Într-un interviu acordat publicației Cosmopolitan în timpul festivalului Governors Ball, Michelle Zauner a povestit cum se simțea pe scenă în timp ce aștepta primul său copil. Artista a mărturisit că experiența îi oferea un sentiment puternic de încredere și că se bucura de posibilitatea de a continua să facă ceea ce iubește.

„Este al treilea concert pe care îl susțin cu burtica de gravidă și este incredibil de încurajator”, a declarat cântăreața.

Michelle Zauner a explicat că sarcina i-a oferit o perspectivă nouă asupra propriei identități, deoarece, deși considera extraordinar faptul că urma să aducă pe lume un copil, nu își dorea ca întreaga sa existență să fie definită exclusiv de maternitate.

„Este atât de frumos să-mi reamintesc că sunt mai mult decât un simplu corp care poartă o viață, deși și acest lucru este extraordinar, dar este și foarte distractiv să pot urca pe scenă cu burtica de gravidă”, a continuat artista.

Declarațiile sale au arătat cât de important era pentru ea să păstreze legătura cu muzica și cu publicul în această etapă a vieții. În loc să se retragă complet din activitatea profesională, cântăreața a ales să își continue aparițiile pe scenă și să vorbească deschis despre transformările fizice și emoționale ale sarcinii.

Pentru Michelle Zauner, experiența a însemnat nu doar pregătirea pentru venirea pe lume a primului copil, ci și descoperirea unui nou mod de a se raporta la propriul corp și la cariera artistică.

Rihanna, sursa de inspirație a cântăreței în timpul sarcinii

Pe lângă experiențele de pe scenă, Michelle Zauner a vorbit și despre provocările legate de vestimentație în timpul sarcinii. În luna septembrie, artista a participat la evenimentul organizat de Chanel cu ocazia lansării în Statele Unite a parfumului Coco Mademoiselle Crush Absolu, unde a discutat cu jurnaliștii de la People despre stilul său personal.

Cântăreața a recunoscut că alegerea ținutelor potrivite pentru noua sa siluetă nu a fost deloc simplă și că a încercat să se inspire din aparițiile spectaculoase ale Rihannei, cunoscută pentru modul îndrăzneț în care și-a pus în valoare sarcinile.

„Este foarte greu și, sincer, o experiență care te învață să fii mai modestă. Te uiți la Rihanna și speri să obții cel mai bun rezultat, dar niciodată nu ajungi cu adevărat acolo, așa că asta am încercat să fac anul acesta”, a povestit Michelle Zauner.

Prin această mărturisire, artista a arătat că, dincolo de aparițiile sale publice și de succesul profesional, s-a confruntat cu aceleași dificultăți vestimentare pe care le întâmpină multe femei însărcinate.

Rihanna a devenit în ultimii ani un reper în materie de modă pentru viitoarele mame, datorită ținutelor care evidențiază burtica de gravidă și care încurajează femeile să își păstreze stilul personal în timpul sarcinii.

Un nou capitol pentru Michelle Zauner și Peter Bradley, după 12 ani de căsnicie

Venirea pe lume a micuțului Mnemo reprezintă un moment important pentru Michelle Zauner și Peter Bradley, care formează un cuplu de peste un deceniu și împart atât viața de familie, cât și pasiunea pentru muzică.

Cei doi s-au căsătorit în 2014, iar Peter Bradley este chitaristul formației Japanese Breakfast, proiectul muzical prin care Michelle Zauner a devenit cunoscută publicului internațional.

Artista s-a remarcat nu doar prin activitatea muzicală, ci și prin succesul volumului autobiografic Crying in H Mart, în care explorează relația cu mama sa, identitatea culturală și experiența pierderii unei persoane dragi.

Acum, la 37 de ani, Michelle Zauner traversează o etapă complet nouă, odată cu venirea pe lume a primului său copil. Fotografiile publicate pe Instagram arată că artista se bucură de primele săptămâni de maternitate, în timp ce admiratorii săi au ocazia să descopere o latură mai personală a cântăreței.

Deși a preferat să păstreze discreția în privința detaliilor legate de naștere, Michelle Zauner a ales să marcheze prima lună din viața lui Mnemo printr-un anunț emoționant, transformând un moment intim de familie într-o veste împărtășită cu întreaga sa comunitate de admiratori.

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