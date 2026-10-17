Alex Cooper a pozat complet goală, însărcinată în nouă luni! Imaginile care au făcut furori pe internet înainte să nască

Alex Cooper, una dintre cele mai cunoscute realizatoare de podcasturi din Statele Unite, a atras atenția fanilor după ce a publicat o serie de fotografii artistice în care apare complet goală, cu doar câteva zile sau săptămâni înainte de nașterea primului său copil. Vedeta în vârstă de 32 de ani, cunoscută pentru podcastul „Call Her Daddy”, a ales să marcheze finalul sarcinii printr-o ședință foto îndrăzneață, pe care a însoțit-o de un mesaj emoționant despre cele nouă luni care i-au schimbat viața. Alex Cooper și soțul ei, producătorul de la Hollywood Matt Kaplan, așteaptă venirea pe lume a primului lor copil, după ce au decis în trecut să amâne întemeierea unei familii.

Alex Cooper a pozat nud în luna a noua de sarcină

Alex Cooper se apropie de momentul în care va deveni mamă pentru prima dată și a decis să marcheze această etapă printr-o ședință foto artistică, publicată pe Instagram pe 15 octombrie 2026.

Vedeta, în vârstă de 32 de ani, apare complet goală în fața unui fundal simplu, într-o serie de imagini care pun în evidență silueta sa de gravidă. În fotografia principală, realizatoarea podcastului „Call Her Daddy” stă ușor întoarsă într-o parte, își acoperă pieptul cu o mână și își ține cealaltă mână pe abdomen, privind direct spre obiectivul aparatului foto.

Alte fotografii din aceeași serie surprind conturul abdomenului său, iar ultima imagine o prezintă din cap până în picioare, într-o poziție atent aleasă, cu o mână sprijinită pe spate.

Prin această ședință foto, Alex Cooper a dorit să marcheze transformările fizice și emoționale prin care a trecut în timpul sarcinii, într-un moment în care se pregătește pentru o schimbare majoră în viața personală.

„Cele mai transformatoare nouă luni din viața mea”, a scris vedeta în descrierea fotografiilor.

Potrivit publicației People, postarea a strâns peste 325.000 de aprecieri într-o singură noapte și mai mult de 1.000 de comentarii, numeroși admiratori și prieteni felicitând-o pentru imaginile publicate.

Fotografiile au provocat un val de reacții. Ce i-au transmis prietenele vedetei

Ședința foto a atras rapid atenția comunității sale de pe Instagram, iar printre persoanele care au reacționat s-au numărat și alte nume cunoscute din industria podcasturilor.

Morgan Stewart, la rândul său realizatoare de podcast, a felicitat-o pentru fotografiile publicate.

„SUPERBĂ!”, a scris aceasta în secțiunea de comentarii.

Hallie Batchelder, gazda podcastului „Extra Dirty”, care face parte din rețeaua Unwell Network fondată de Alex Cooper împreună cu soțul ei, Matt Kaplan, i-a transmis un mesaj la fel de entuziast.

„Arăți extraordinar, abia aștept să cunosc bebelușul”, a comentat aceasta.

Reacțiile au venit într-un moment special pentru Alex Cooper, care și-a ținut admiratorii la curent cu evoluția sarcinii și a vorbit deschis despre schimbările pe care le-a experimentat în ultimele luni.

„Numărătoarea inversă a început”. Alex Cooper se pregătește să nască

Cu doar câteva zile înainte de publicarea fotografiilor nud, Alex Cooper le-a dezvăluit urmăritorilor că a intrat în ultima etapă a sarcinii.

În weekendul precedent, vedeta publicase pe Instagram o colecție de 14 fotografii, printre care selfie-uri și imagini surprinse în ultimele săptămâni, oferind fanilor o privire asupra perioadei de dinaintea nașterii.

„Numărătoarea inversă a început”, a scris ea în descrierea postării.

Alex Cooper a anunțat pentru prima dată că este însărcinată pe 17 mai 2026, când a publicat două fotografii alături de soțul ei, Matt Kaplan, în vârstă de 42 de ani.

În imaginile respective, abdomenul de gravidă al vedetei era deja vizibil, iar mesajul care însoțea anunțul a fost unul simplu, dar emoționant.

„Familia noastră”, a scris Alex Cooper, alături de o inimă albă.

Pentru cei doi soți, venirea pe lume a copilului reprezintă începutul unui nou capitol, după o perioadă în care au preferat să se concentreze asupra relației lor și asupra proiectelor profesionale.

Alex Cooper a recunoscut că sarcina a venit cu provocări neașteptate

În luna august, Alex Cooper a vorbit într-un interviu acordat exclusiv publicației People despre experiența sarcinii și despre lucrurile care au surprins-o cel mai mult în această perioadă.

Discuția a avut loc în contextul colaborării sale cu Babylist, o platformă dedicată viitorilor părinți, prin intermediul căreia vedeta a contribuit la acoperirea costurilor unor liste de produse necesare pentru bebeluși.

Realizatoarea de podcast a explicat că, deși sarcina este adesea prezentată prin momentele sale fericite, realitatea include și numeroase provocări despre care se vorbește mult mai puțin.

„Ceea ce m-a surprins cel mai mult este cât de multe lucruri din experiența reală încă nu sunt discutate. Se pune foarte mult accent pe momentele importante și entuziasmante, dar există și o perioadă uriașă de învățare, foarte multă incertitudine și o componentă financiară cât se poate de reală atunci când te pregătești pentru venirea unui copil”, a explicat Alex Cooper.

Vedeta a subliniat că experiența fiecărei femei este diferită și că pregătirea pentru maternitate presupune mult mai mult decât momentele fericite prezentate pe rețelele sociale.

„Iar experiența fiecărei persoane este complet diferită”, a adăugat ea.

De ce a amânat Alex Cooper momentul în care să devină mamă

Alex Cooper și producătorul de la Hollywood Matt Kaplan s-au căsătorit în aprilie 2024, în cadrul unei ceremonii organizate în Riviera Maya, Mexic.

Deși cei doi își doreau să întemeieze o familie, vedeta a recunoscut că, la un moment dat, a realizat că nu era pregătită să devină mamă și că avea nevoie de mai mult timp pentru a se concentra asupra propriei vieți.

Într-un episod special al podcastului „Call Her Daddy”, intitulat „My Pregnancy Story”, Alex Cooper a explicat că ea și soțul ei au decis de comun acord, în vara anului 2024, să amâne planurile de a avea un copil.

„Am decis, de fapt: stați puțin, nu, nu sunt pregătită. Nu sunt deloc pregătită”, a povestit vedeta.

Alex Cooper a explicat că hotărârea nu a venit din lipsa dorinței de a avea copii, ci din nevoia de a-și acorda timp pentru relația de cuplu, pentru carieră și pentru propria dezvoltare.

„Așa că am luat împreună decizia de a pune pe pauză planurile de a întemeia o familie în vara anului 2024, pentru că îmi doream foarte mult să acord prioritate relației noastre. Voiam să acord prioritate muncii și, sincer, cel mai important, voiam să mă pun pe mine pe primul loc. În general, simțeam pur și simplu că mai aveam nevoie de puțin timp și că nu eram încă pregătită să îmi asum rolul de mamă”, a explicat ea.

Decizia de a amâna maternitatea a fost una importantă pentru realizatoarea de podcast, care a preferat să aștepte până în momentul în care a simțit că poate face acest pas fără să renunțe la obiectivele personale pe care și le stabilise.

„Nu aș putea fi mai fericită”. De ce Alex Cooper nu regretă că a așteptat

La aproape doi ani după decizia de a amâna întemeierea unei familii, Alex Cooper a mărturisit că se simte pregătită pentru maternitate și că este recunoscătoare pentru timpul pe care și l-a acordat.

Vedeta a explicat că, între timp, a reușit să își îndeplinească obiectivele pe care le considera importante, iar venirea pe lume a primului copil reprezintă acum o etapă pe care o întâmpină cu entuziasm.

„Am realizat tot ceea ce îmi doream să realizez”, a spus ea, referindu-se la perioada care a precedat sarcina.

Alex Cooper a subliniat că nu regretă decizia de a aștepta și că se bucură de faptul că a ales momentul potrivit pentru ea și pentru soțul său.

„Nu aș putea fi mai fericită. Nu aș putea fi mai fericită că am așteptat și nu aș putea fi mai fericită pentru acest nou capitol din viața mea”, a declarat vedeta.

Acum, la nouă luni de sarcină, realizatoarea podcastului „Call Her Daddy” se pregătește pentru nașterea primului său copil, iar fotografiile nud publicate pe Instagram marchează finalul unei perioade pe care ea însăși o descrie drept cea mai transformatoare din viața sa.

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