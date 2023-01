A câștigat la loto și a devenit milionară, dar regretă totul. Povestea uluitoară a femeii care nu dorește asta nimănui

În urmă cu zece ani, Jane Park a câștigat o sumă uriașă la Loto. Ce a urmat după, a făcut-o, însă, pe tânără să își regrete câștigul.

Deși, în mod normal, să te îmbogățești peste noapte este un vis devenit realitate, experiența unei tinere din Marea Britanie sună mai degrabă a coșmar. Clipele cumplite prin care a trecut Jane Park au marcat-o și au făcut-o să își dorească să nu fi câștigat vreodată premiul cel mare.

Norocul i-a adus, de fapt, ghinion

Jane Park, o tânără din Marea Britanie, în vârstă de 27 de ani, era doar un copil acum zece ani, atunci când a obținut un premiu uriaș la Loto. La acea vreme, acest lucru i-a adus o bucurie imensă, dar ulterior, s-a confruntat cu probleme inimaginabile. Faptul că la 17 ani a câștigat 1 milion de lire sterline i-a adus atât bani, cât și faima. Oriunde mergea, Jane era recunoscută și felicitată de trecători.

În cadrul unei emisiuni televizate difuzată recent, fosta câștigătoare la loto a purtat o discuție cu un psiholog. Ea a șocat audiența atunci când a recunoscut că, după ce a devenit cunoscută, a fost urmărită de tot felul de persoane, hărțuită și chiar amenințată cu moartea.

”Ai avut parte de persoane care te-au hărțuit, care te-au urmărit, au fost chiar și amenințări cu moartea. La 17 ani nu erai nici măcar un adult în adevăratul sens al cuvântului. Înțelegi la ce mă refer. Erai atât de naivă la 17 ani”, i-a spus psihologul lui Jane Park, în timpul emisiunii, potrivit Mirror.

Jane Park dă vina pe cei care au forțat-o să iasă în public

Faptul că și-a văzut moartea cu ochii, a făcut-o pe femeia de origine britanică să regrete amarnic că și-a dezvăluit identitatea.

”Mi-am dorit să nu fi câștigat vreodată. Nu doresc asta nimănui. Nu regret modul în care am cheltuit banii. Singurul regret pe care îl am e faptul că am devenit persoană publică și că mi-am dezvăluit identitatea”, a recunoscut Jane Park, în timpul emisiunii.

După ce cazul a devenit cunoscut în întreaga lume, ea nu a ezitat să critice organizatorii loteriei pentru că au forțat-o să iasă în public și să ofere detalii despre premiu. În cele din urmă, vârsta minimă pentru participarea la loterie a fost modificată de la 16 ani, la 18 ani.