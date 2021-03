O tânără studentă a ratat premiul de 100.000.000 de euro la o loterie online, pentru că a uitat să verifice plata biletului

Poveste șocantă în Marea Britanie. O studentă a avut parte de ghinionul vieții ei după ce a aflat că a pierdut o sută de milioane de euro, pentru că a uitat să verfice dacă platise biletul la loteria online.

Rachel Kennedy, 19 ani, și Liam McCohan, 21 de ani joacă mereu aceleași numere, iar vineri, 26 februarie, norocul le-a surâs și le-au ieșit cele șapte „norocoase” la loteria online transeuropeană EuroMillions.

În momentul în care au sunat să-și revendice câștigul de circa 104.000.000 de euro au avut un șoc. Cardul lui Rachel era gol, plata biletului nu a fost înregistrată, iar tânăra nu a mai verificat dacă participarea ei la joc a fost validată.

Suma totală a premiului cel mare era de 208.000.000 de euro. Ulterior, s-a dovedit că a mai existat o persoană care a ghicit numerele, așa că ar fi încasat circa 104.000.000 de euro. Fericită, studenta și-a anunțat iubitul și mama. Pasul următor a fost să sune la compania organizatoare pentru a cere detalii despre modul în care poate intra în posesia uriașului câștig.

„Da, ați bifat toate numerele corecte! Cu toate acestea, nu erau suficienți bani în contul dvs. pentru a participa la acest joc. Ați uitat să plătiți biletul și, de fapt, nu ați fost înregistrată.”, au spus reprezentanții loteriei.

„Am fost bucuroasă când am crezut că am câștigat. Când am aflat adevărul, Liam, iubitul meu, a fost mai dărâmat decât mine”, a declarat sudenta. Prietenul ei a fost devastat: „Deja îmi imaginam casa de vis”.

Celălalt castigator, un norvegian, a câștigat întreaga sumă de 208.000.000 de euro.