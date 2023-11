A câştigat o mulţime de bani la Loto, dar nu şi-a putut revendica premiul. Ce s-a întâmplat cu banii, după fix o lună

Câștigarea unui bilet la Loto ar putea fi o bucurie pentru multe persoane, mai ales în cazul celor care își pun speranțe că viața li se va schimba. Aspect care s-a întâmplat și în cazul unui bărbat fără adăpost din Italia, care a câștigat un premiu de 37.000 de euro la Loto. Însă, acesta nu și-a putut revendica premiul. Iată ce s-a întâmplat cu banii, după fix o lună.

O persoană fără adăpost din Italia a dat „lovitura”. A băgat un bilet la Loto și a reușit să câștige un premiu în valoare de 37.000 de euro. Însă, banii nu i-a putut încasa pe loc, ci abia după o lună. Motivul? Nu avea documentele valabile.

Pentru a putea intra în posesia premiului de 37.000 de euro, persoana respectivă, pe nume Gianluigi, trebuia să urmeze anumiți pași. Procedurile birocratice au fost modificate pentru omul străzi șii, după o lună, a reușit să intre în posesia banilor.

„Nu am card de sănătate. Am doar un vechi cod fiscal care nu este bun. Am nevoie de card ca să pot încasa banii”, spunea Gianluigi.