A dat de belea Mirela Vaida. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct a dezvăluit că duce o luptă dură cu surplusul de kilograme

Mirela Vaida este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV. Moderatoarea emisiunii Acces Direct face anumite activități, pentru a se menține în formă. De exemplu, recent, le-a arătat prietenilor virtuali că trebuie să alerge pe bandă. Iată mai jos, în articol, ce face Mirela Vaida atunci când ia câteva kilograme în plus.

Mirela Vaida a postat, de curând, pe rețelele de socializare, câteva imagini din curtea casei sale. Într-una dintre fotografii apare o bandă pe care vedeta Antenei Stars este nevoită să alerge pentru a-și ține greutatea în frâu. De altfel, în dreptul imaginii a notat un mesaj.

„De voie, de nevoie” este mesajul care însoșește poza de pe rețelele de socializare, semn că Mirela Vaida nu este deloc fericită că trebuie să facă exerciții, pentru a scăpa de surplusul de kilograme. Însă, atunci când vedeta este nevoită să slăbească, apelează la o anumită dietă și, evident, la exercițiile fizice. Mirela Vaida mărturisea, în cadrul unui interviu, faptul că apelează la o dietă, pentru a scăpa de câteva kilograme în doar câteva zile. Având în vedere faptul că a devenit mamă de trei ori, prezentatoarea TV are o siluetă de invidiat. Pentru a se menține în formă, nu are un anumit secret, ci pur și simplu ține anumite diete.

Vedeta Antenei Stars a mărturisit că gătește din pasiune, iar familia este extrem de mulțumită de preparatele delicioase pe care le face. De altfel, atunci când dorește să slăbească, renunță pentru o perioadă la preparatele pe care le gătește și se îndreaptă spre diete slab calorice.

Cum își ține Mirela Vaida greutatea sub control

Pentru a se menține în formă, prezentatoarea TV consumă mai puține calorii și ține cont de hidratare, care este foarte importantă. De altfel, stilul de viață o ajută mult, fiind o persoană foarte activă.

„Țin diete atunci când simt că am luat-o razna, că am pus cam multe kilograme. Atunci, sigur, țin o dietă de o săptămână-două. Mă reglez, dau jos cele 2 kilograme în plus, cam atât pun eu, 2 sau 3 kilograme maximum. După aceea, revin la viața normală. Dar nu am fost niciodată un om care să țină diete pe termen nelimitat. Deci la mine în casă nu e cu dietă. Eu sunt un om fericit când se mănâncă, și eu mănânc tradițional, frumos, românesc, nu salate și rucola.

Iar atunci când simt că e cam mult și nu se mai încheie fusta, mă reglez. Mă hidratez câteva zile, țin așa un pic de dietă sănătoasă, asta însemnând să nu consum mult, caloric. Și gata, mi-am revenit rapid! Pentru că am o viață activă și organismul răspunde imediat. De gătit, gătesc bine și chiar ar fi păcat să nu mănânce familia mea din mâna mea”, a mărturisit Mirela Vaida pentru Viva.

Sursă foto: social media