A dat fotbalul pe sporturile de contact! Ricardo de la “Puterea dragostei” vrea să lupte în cușca de MMA! “Îmi place când se lasă cu sânge”

Unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți din show-ul matrimonial de la KanalD vrea să facă senzație în lumea sporturilor de contact. După ce s-a lăsat de fotbal, Ricardo de la “Puterea dragostei” vrea să lupte în cușca de MMA. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, declarații savuroase.

Ricardo, fostul concurent el show-ul fenomen de la KanalD, “Puterea dragostei” vrea să facă senzație și în lumea sportului de contact. A pus ghetele în cui, după 15 de carieră fotbalistică și acum vrea să lupte în cușca de MMA. Tânărul pare extrem de determinat și trage la antrenamente pentru a face o figură bună atunci când va urca în ring.

Îndrăgitul concurent de la “Puterea dragostei” a explicat, în exclusivitate, reporterilor CANCAN.RO, detalii picante legate de decizia de a se apuca de sporturile de contact.

“Am făcut fotbal de performanță timp de 15 ani, dar m-am lăsat din cauza condițiilor financiare și al influențelor. Tot timpul am fost un timp mai vulcanic care se lua la ceartă cu colegii, dar și cu adversarii. Tot timpul am fost pasionat de sporturile de contact. I-am urmărit pe frații Stoica și în felul acesta am luat decizia de a intra în lumea sporturilor de contact. MMA-ul cred că este cel mai complex sport, dar și violent. Se lasă cu sânge și asta îmi place”, ne-a declarat Ricardo.