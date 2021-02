A dus-o pe Emily în Dubai și a avut parte de marea surpriză: ”Am făcut-o și pe asta!”

Emily Burghelea, însărcinată în 32 de săptămâni, și iubitul ei Andrei au plecat într-o superbă vacanță în Dubai, acolo unde fosta asistentă tv a avut parte de o mare surpriză. Pe care iubitul ei misterios i-a făcut-o.

Emily a povesit experiența, la scurt timp după ce a ajuns la Dubai. ”Să călătoresc însarcinată în 32 de săptamâni a fost cea mai mare provocare din viața mea! Am făcut-o și pe asta! Iubitul meu a plănuit totul în detaliu, a discutat cu doctorul care îmi urmărește sarcina, a luat locuri în avion cu spațiu suplimentar si mi-a îndeplinit un vis! Știa cat de mult îmi doream să merg într-o vacanță și a decis să facem asta acum, cât mai putem! După ce se naște bebelina, cel puțin pentru o perioada nu vom putea să călătorim, așa că am zis să profităm de ultimele momente de “libertate”. Am ajuns cu bine în Dubai, iar acum tot ce avem de făcut este să ne bucurăm de soare! Am avut multă activitate în ultima perioadă și chiar aveam nevoie de puțină relaxare! Să inceapa story-urile! Până acum “am mers pe burtă”, am vrut să fim siguri că ajungem!”, a scris Emily pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: MESAJUL EMOȚIONANT AL LUI EMILY BURGHELEA CHIAR DE VALENTINE’S DAY: ”ÎMI ESTE FRICĂ SĂ MOR!”)

A dus-o pe Emily în Dubai și i-a făcut marea surpriză: ”Am făcut-o și pe asta!”

Emily avea să dezvăluie cum s-a plimbat cu elicopterul deasupra Dubaiului. ”Astăzi cei de la @sejurindubai ne-au făcut cea mai frumoasă surpriza din lume! Au organizat un tur cu elicopterul și ne-au oferit privilegiul să admiram Dubaiul de la înălțime! A fost o experiență de neuitat! Ultima poza este făcută exact când am coborât. Expresia de pe chipul meu este priceless!”, a spus Emily. (NU RATA: EMILY BURGHELEA ȘI IUBITUL EI AU DAT PROBA ÎN DIRECT: ”E 1-0 PENTRU EL!” + DETALII DE ULTIMĂ ORĂ DESPRE FETIȚĂ: ”MAI MULT DECÂT MEDIA”)

Emilt a concluzionat. ”Uneori mergi în vacanță să vizitezi, alteori să te relaxezi ,️ iar câteodată vrei doar să te bucuri puțin de stilul de viață specific altei țări. De această dată am reușit să le îmbinăm pe toate cu succes! Dubai chiar este locul în care poți să faci orice! Spre surprinderea mea, m-am întâlnit aici cu o mulțime de prieteni din România, veniți și ei tot în vacanță. Am unit găștile și împreună ne-am distrat de minune! Cu copii mici, cu bunici, în cupluri sau despărțiți, am făcut câte puțin din toate, în fiecare zi! Dacă veniți în Dubai, să nu ratați Miricale Garden! Nu o să vă pară rău!”, a scris Emily.