Emily Burghelea a transmis un mesaj emoționant de Happy Valentine’s day, despre iubitul care o face fericită, dar și despre micuța care va vedea cât de curând lumina zilei.

”Am întâlnit un om și, brusc, totul s-a schimbat. Viața mea a capatat un alt sens și acum îmi este frică să mor căci știu că am pentru ce să trăiesc! Și da, vreau să trăiesc lângă el până la adânci bătrâneți, vreau să îl iubesc până se oprește lumea în loc și atunci doar noi doi să rămânem pe pământ, să ne iubim până când infinitul devine al nostru și roadele iubirii noastre înfloresc. M-am trezit în brațele lui, în timp ce o simțeam pe fetița noastră mișcându-se în burtică și mi-a venit să plâng”, scrie Emily. (CITEȘTE ȘI: EMILY BURGHELEA ȘI IUBITUL EI AU DAT PROBA ÎN DIRECT: ”E 1-0 PENTRU EL!” + DETALII DE ULTIMĂ ORĂ DESPRE FETIȚĂ: ”MAI MULT DECÂT MEDIA”)

Mesajul emoționant al lui Emily Burghelea chiar de Valentine’s day: ”Îmi este frică să mor!”

Nu era totul. ”Atâta bucurie nu mi-a mai fost dat să simt și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare moment că a făcut astfel încât noi doi să ne întâlnim și să ajungem până în acest punct în care formăm o familie. Mă rog în fiecare zi să ne protejeze și să ne binecuvânteze căci fără Dumnezeu viata e pustiu! El face ca totul să prindă contur și dă omului ce are nevoie când are nevoie. Dacă nu v-ați întâlnit încă sufletul pereche să nu fiți triști. Înseamnă că nu este momentul potrivit acum dar mi-aș dori să aveți încredere în El! Dumnezeu are o ordine pentru toate și nu uită pe nimeni!️ Happy Valentine’s day!”, a scris Emily. (NU RATA: CE I SE ÎNTÂMPLĂ LUI EMILY BURGHELEA DE CÂND A INTRAT ÎN TRIMESTRUL AL TREILEA DE SARCINĂ)

Iar fanii au reacționat imediat. ”Frumos spus. Să vă iubiți mereu și să vă dea Dumnezeu sănătate să vă bucurați zilnic de această frumoasă iubire️”, ”Plâng, jur, ce cuvinte minunate ai scris aici…ai demonstrat că iubirea există, ”M-ai făcut să plâng, frumoasa mea. Vă doresc din tot sufletul să fiți fericiți și casa voastră să fie plină de iubire maximă, bună dispoziție și clipe minunate!!! Vă iubesc din tot sufletul!!!”, au răspuns admiratorii.