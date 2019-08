A făcut ochii cât cepele, după un accident rutier la Constanța: ”Ce-ați băgat în voi?”

In aceasta seara, in jurul orei 23.00 pe Bulevardul Mamaia, masina din fața noastra pierde directia de mers si intra intr-un gard.Opresc repede cu intentia de a acorda primul ajutor.La volan gasim individul din filmare.😑Sunam la 112 in 5 min apare Ambulanta iar dupa 20 min ajunge si Politia.Le reprosez celor de la Politie faptul ca in toata Mamaia nu am vazut vreun echipaj, însă ei reusesc sa ma lase fara cuvinte:"Doamna suntem un singur echipaj pe Ct, iar acum am venit tocmai de la Eforie!". Ce mai puteam spune? Ar fi trebuit felicitati pt timpul scurt ce l-au facut de la Eforie pana in Mamaia-Sat!UPDATE Reactia Politiei :https://www.replicaonline.ro/video-soferul-din-imagini-a-intrat-intr-un-gard-pe-bulevardul-mamaia-oficial-nu-era-drogat-398961/

Publicată de Corina Virlanuta pe Joi, 1 august 2019