A făcut sau nu amor cu o femeie Maurice Munteanu, juratul „Bravo, ai stil!”? Vedeta de la Kanal D și-a dezvăluit marele secret

Maurice Munteanu este fashion editor și un specialist în ceea ce privește ultimele tendințe în modă. Acesta s-a făcut cunoscut publicului larg datorită poziției de jurat pe care o ocupă la emisiunea „Bravo, ai stil!” și a fost imediat plăcut de public. În ceea ce privește viața personală, Maurice Munteanu nu a avut niciodată nimic de ascuns și a vorbit deschis despre orientarea lui sexuală, iar recent a făcut câteva mărturisiri și în ceea ce privește femeile din viața sa.

Maurice Munteanu face parte din categoria vedetelor sincere, care nu au nimic de ascuns, așa că nu s-a ferit niciodată să vorbească despre gusturile sale atunci când vine vorba de alegerea unui partener. În urmă cu mult timp, acesta a mărturisit că este atras de bărbați, dar recent a vorbit și despre experiența sa în ceea ce privește și sexul frumos. A făcut sau nu amor cu o femeie Maurice Munteanu?

(CITEȘTE ȘI: CE ASCUNDE ÎN GEANTĂ MAURICE MUNTEANU, JURATUL DE LA BRAVO, AI STIL! VALOREAZĂ DOUĂ MILIOANE DE EURO: „NU CRED CĂ ȘI-AR FI IMAGINAT NIMENI”)

Așa cum spuneam, Maurice Munteanu este o fire deschisă și nu are nicio reținere atunci când trebuie să vorbească despre viața personală și despre lucrurile intime din viața lui. Recent, acesta a mărturisit că, în ciuda atracției lui pentru bărbați, de-a lungul timpului și anumite femeie i-au stârnit interesul și i-au atras atenția.

Mai mult, fashion editorul chiar a dezvăluit că a fost îndrăgostit de o femeie, iar pasiunea pentru aceasta s-a reaprins recent, atunci când s-au reîntâlnit după mulți ani. Însă, chiar dacă a avut sentimente mari, Maurice Munteanu nu a împărtășit niciodată momente de pasiune cu vreo femeie.

„Nu am făcut amor cu femei niciodată. Am făcut multe chestii cu femei, am fost îndrăgostit de femei, sunt îndrăgostit și acum de o femeie. Am cunoscut-o mai demult, am reîntâlnit-o și m-am reîndrăgostit. Am senzația de neputință și asta mă ucide mai mult decât să cred că e prea târziu. Tind să cred că ne dorim amândoi același lucru, dar știm că e imposibil și asta face ca lucrurile să fie un pic triste.

Eu sunt un bărbat homosexual, care nu are neapărat priză la bărbații gay. În mod normal, genetic, teoretic, programarea mea nu trebuia să fie neapărat una homosexuală (…). Sigur că, homosexualul din mine vrea să fie cea mai seducătoare femeie în raport cu acești bărbați, pentru că își urăște condiția”, a declarat Maurice Munteanu.