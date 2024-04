Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au fost împreună 10 ani, însă, acum trei ani au decis să pună punct relației lor. Fiecare dintre ei și-a găsit alt partener. Vlad Gherman s-a îndrăgostit tot de o colegă de platou, Oana Moșneagu, iar Cristinei i-a furat inima un medic stomatolog, pe nume Alexandru Mureșan. Vlad Gherman și actuala iubită au făcut pasul cel mare în weekendul acesta și s-au căsătorit civil. Cristina Ciobănașu a fost și ea cerută în căsătorie, chiar de două ori, însă nici gând de o nuntă. Ba mai mult, nu poartă nici inelele primite de la logodnicul ei. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Cristina Ciobănașu a dezvăluit care este motivul pentru care amână nunta, dar și ce o sperie în relația cu actualul partener.

Vlad Gherman și actuala parteneră, Oana Moșneagu s-au căsătorit în acest weekend! Actorii au făcut cununia civilă în prezența familiilor și a prietenilor apropiați, iar nunta o au programată la începutul lunii iunie a acestui an. Fosta iubită a lui Vlad Gherman, le-a urat „Casă de piatră” celor doi, semn că au rămas în relații bune. Nu a fost prezentă la cununie, și nu va fi nici la nunta celor doi. Și ea, la rândul ei a fost cerută în căsătorie, dar a amânat nunta. Acum, am surprins-o în timp ce se unduia pe ritmurile melodiilor puse de un DJ care îi făcea ochi dulci.

Cine i-a făcut marcaj strâns Cristinei Ciobănașu pe ringul de dans!

„Îmi iau energia de la DJ care îmi face ochi dulci, dar el nu știe că eu am om acasă. Este important la astfel de evenimente să relaționeze lumea și cu ei. Dar cum mie îmi place muzica și dansul le fac și lor viața mai frumoasă, relaționez cu ei”, spune Cristina pentru CANCAN.RO.

Pe Cristina Ciobănașu am întâlnit-o deseori pe la evenimente singură, sau însoțită de o prietenă. Actualul iubit, Alexandru Mureșan nu o însoțește pentru că nu îi place să fie în centrul atenției.

„El cumva și-a asumat când a intrat în relație cu mine că așa va fi viața. Nu am pus presiune pe el să fie persoană publică. I-am respectat viața personală, i-am respectat intimitatea și decizia asta. El nu este un om căruia să îi placă atenția publică, îi place să fie discret. De asta nici nu postez atât de mult cu el pentru că îi respect dorința asta, dar mai ieșim din când în când pentru că este important pentru noi să mai petrecem timpul împreună. Nu dă sub nicio formă interviuri”, a susținut actrița.

Cu toate acestea, Cristina Ciobănașu susține că ea și partenerul ei petrec mult timp împreună și au o viață socială cât se poate de activă: „Dar acest lucru nu înseamnă că avem viață socială. Din contra, de multe ori eu vreau să eșuez pe canapea și nu vreau să nu mai aud de nimeni și de nimic. Înțelege că îmi este greu, dar văd că îi pare rău și cedez eu”, a mai dezvăluit roșcata.

Iubitul Cristinei nu-i urmărește filmele: „M-ar roade pe interior”

Alexandru Mureșan este medic stomatolog de profesie, însă Cristina Ciobănașu ne-a dezvăluit că este și un pasionat de filme. Bărbatul nu a însoțit-o niciodată pe actriță pe platourile de filmare, iar asta se întâmplă pentru că niciunul nu-și dorește asta. Lui nu-i place atenția, ei i-ar fi teamă de ochiul lui critic.

„Nu a fost niciodată pe platourile de filmare, dar cred că s-ar simți stâgaci acolo. El nu prea se uită la televizor, cel mult sau cel mult se uită la filme și seriale. Nu prea se uită la posturi românești. Cumva mă bucur pentru că ar fi dificil să-i aud părerea dacă ceva nu i-a plăcut din ce am jucat.

Eu am foarte mare încredere în gustul lui cinematografic, este un om cult care a citi și a văzut multe filme. Dacă mi-ar spune că nu am jucat bine, aș fi super dezamăgită de mine. Presiunea asta că ar putea să vadă sau să nu i se pară ok, mă roade pe interior”, susține actrița.

Întrebată dacă această teamă de a nu dezamăgi omul de lângă ea când se află pe platoul de filmare i se trage de la fostul iubit, Vlad Gherman alături de care a jucat deseori, actrița susține că nu se pune problema de așa ceva: „Nu mi se trage din trecut treaba asta. Pe Florin îl văd ca pe un critic și ar fi greu pentru mine și o dezamăgire să văd că un om care nu are legătură cu industra a observat că eu am greșit undeva” , a mai spus Cristina Ciobănașu pentru CANCAN.RO.

A fost cerută în căsătorie de două ori, dar nu poartă inelele: „Nu m-a cerut cum trebuie”

Alexandru Mureșan nu a stat să o tărăgăneze în relația cu Cristina și, și-a luat inima în dinți și a cerut-o pe simpatica actriță. Răspunsul a fost da, însă nunta nu se ivește la orizont. Motivul: Inelele nu au fost ce trebuie, iar acum îl așteaptă pe cel perfect.

„Nu port inelele primite. Al treliea să fie cu noroc. El tot îmi spune că m-a cerut de nevastă, dar nu cum trebuie. De fiecare data s-a întâmplat cu un inel care nu mi-a și rămas. Nu a fost un inel potrivit gusturilor și măsurii mele. Prima data a fost inelul lui, a doua oară m-a cerut cu un inel al unei doamne cu care ne-am împrietenit în vacanță. Era inelul ei de logodnă. Aștept inelul pe care să-l pot păstra”, a mai declarat actrița.

