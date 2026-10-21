A fost cutremur miercuri seara în România. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs

A fost cutremur miercuri seara în România. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
A fost cutremur în România/ sursă foto: social media
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A fost cutremur miercuri seara, 21 octombrie, în România. Potriviti Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs la ora 18:03 și a avut o magnitudine de 3.1 grade pe Scara Richter.

Seismul a avut loc la o adâncime de 5,7 km și s-a produs în Moldova, Botoșani. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarele orașe: 14 km SE de Botoșani, 40 km E de Suceava, 81 km S de Roma, 81 km S de Iași, 86 km S Bălți, 88 km NE de Piatra Neamț și 95 km SE de Chernivtsi (Cernăuți)

„În ziua de 21 Octombrie 2026, la ora 18:03:31 (ora locală a României), s-a produs în Moldova, Botoșani un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 5.7 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 14km SE de Botosani, 40km E de Suceava, 81km S de Roman, 81km S de Iasi, 86km S de Balti, 88km NE de Piatra Neamt, 95km SE de Chernivtsi (Cernăuți)”, a precizat INFP.

A fost cutremur în România/ sursă foto: INFP.RO

Val de cutremure în România

Reamintim că luni, 19 octombrie, un cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe Scara Richter a avut loc în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 76,5 km și s-a resimțit și în București. Cutremurul s-a produs la ora 11:52 în apropiere de Râmnicu Sărat, județul Buzău. Primele estimări indică faptul că mișcarea seismică a putut fi resimțită în România, Republica Moldova și Ucraina.

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46 km SE de Brașov, 53 km SE de Sfantu-Gheorghe, 56 km N de Ploiești, 64 km S de Buzău, 78 km NE de Targoviste, 86 km S de Focșani.

„În ziua de 19 Octombrie 2026, la ora 11:52:00 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZĂU un cutremur mediu cu magnitudinea (EWS) M 4.8, la adâncimea de 76.5 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46 km SE de Brașov, 53 km SE de Sfantu-Gheorghe, 56 km N de Ploiești, 64 km S de Buzău, 78 km NE de Targoviste, 86 km S de Focșani”, se arată pe site-ul oficial al INFP.

România a înregistrat mai multe cutremure în luna octombrie. Pe 17 octombrie, un seism cu magnitudinea de 2,0 s-a produs în județul Gorj, la ora 04:51. Tot în această lună, pe 7 octombrie, un cutremur cu magnitudinea de 2,8 s-a produs la ora 03:59, la o adâncime de doar 5 kilometri.

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